Carabinieri | l' Arma limita l' uso del cellulare in servizio

Bufera sulla foto dei Carabinieri : l'Arma vieta lo smartphone : È Bufera su tre carabinieri immortalati in una piazza con il cellulare in mano. E soprattutto intenti a fissare lo schermo dello smartphone mentre sono in servizio.Lo scatto è diventato virale sui social network, destando non poche polemiche. E ora - racconta il Corriere - il Comando generale dell'Arma ha disposto il divieto (o quasi) di usare il telefono ai militari in divisa. "Lo svolgimento di qualsiasi attività di servizio, specie in ...

ADR : a Fiumicino il concerto di Natale della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri : Teleborsa, - Fiumicino ha fatto da cornice al tradizionale appuntamento natalizio con i concerti eseguiti dalle Forze dell' Ordine presenti nello scalo. Quest'anno i 90 orchestrali dell'Arma dei ...

«Tre Carabinieri in servizio col telefonino» : la foto è virale E arriva il divieto dell’Arma : Le nuove norme contro l’uso degli smartphone da parte dei militari in servizio: «Condiziona la concentrazione, l’efficacia dell’attività e la sicurezza del personale»

Il concerto di Natale della banda dell'arma dei Carabinieri conquista i passeggeri in aeriporto : Quest'anno i 90 orchestrali dell'arma dei Carabinieri, nota in tutto il mondo per la varietà del suo repertorio, hanno eseguito brani di musica classica e trascrizioni del repertorio moderno. LEGGI ...

Presentato il calendario 2019 dell'Arma dei Carabinieri : 'Puntuale come sempre, come devono esserlo i carabinieri...'. Con una battuta il capitano Carmelo Mossucca, comandante della Compagnia di Chatillon/Saint-Vincent, ha Presentato oggi il calendario 2019 ...

Marescialla dei Carabinieri hot Privacy - l'Arma apre un'indagine : Foto in divisa da carabiniera e selfie osè in intimo presumibilmente scattati nel bagno di casa. Sino alla simulazione di un bacio lesbo con quella che dovrebbe essere un'amica. E' nuova bufera sull'Arma dei carabinieri e sulle foto di una Marescialla di una stazione di Roma che di utente in utente stanno impazzando su whatsapp Segui su affaritaliani.it

Mitsubishi Motors Italia dona due Eclipse Cross all'Arma dei Carabinieri : In collaborazione con l'Arma dei Carabinieri, Mitsubishi Eclipse Cross si veste di un nuovo e prestigioso abito: la livrea...

Virgo Fidelis : messa in onore della patrona dell'Arma dei Carabinieri : ORIA - Domani 21 novembre, alle ore 11.00, presso la parrocchia San Domenico di Oria, avrà luogo la santa messa in onore della 'Virgo Fidelis', patrona dell'Arma dei carabinieri. Verranno altresì ...

Alassio celebra la "Virgo Fidelis" - la santa patrona dell'arma dei Carabinieri : La Compagnia carabinieri di Alassio organizza le celebrazioni per la 'Virgo Fidelis', patrona dell'arma. La santa messa celebrata dal parroco Gabriele Maria Corini, si terrà mercoledi 21 novembre alle ...

Varazze : mostra dedicata alla Virgo Fidelis - patrona dell'Arma dei Carabinieri : L'Associazione Nazionale carabinieri , A.N.C., di Varazze, Sezione 'Salvo D'Acquisto', con il patrocinio della città di Varazze e la collaborazione dell'Atelier d'Arte Gambaretto di Albisola Capo e ...

Rinforzi per l'arma dei Carabinieri in Abruzzo - in arrivo 47 nuovi militari : Pescara - L'Arma dei carabinieri rafforza la sua presenza in Abruzzo e Molise con nuovi militari: da lunedì prossimo 47 carabinieri che hanno superato il 137° Corso Formativo prenderanno servizio nell'ambito della Legione carabinieri 'Abruzzo e Molise' che comprende, dal 1 settembre del 2016, le due Regioni amministrative per un'estensione di oltre 15 mila chilometri quadrati, suddivise in 441 Comuni e sei ...

Festa delle forze armate : una vetrina del centro città dedicata ai Carabinieri : Approfondimenti Festa dell'unità nazionale e giornata delle forze armate, le immagini delle celebrazioni a Padova e provincia 3 novembre 2018 Centenario dell'armistizio, Festa dell'unità nazionale e ...

Al bar armato di pistola arrestato 46enne i Carabinieri trovano in suo possesso anche coltello 14cm : Pescara - Entra in un bar armato di pistola e, all'arrivo dei Carabinieri, costringe il barista a nascondere l'arma dietro al bancone, ma poi viene arrestato. Protagonista dell'episodio, avvenuto a Montesilvano, un 46enne del posto già noto alle forze dell'ordine. Arrivata la segnalazione di un uomo armato in un bar, sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della Compagnia di Montesilvano, supportati dai colleghi di ...

La Jeep Grand Cherokee arruolata nell’Arma dei Carabinieri [FOTO] : Le 19 vetture Jeep che compongono questa speciale flotta sono equipaggiate con motore 3.0 V6 CRD La Jeep Grand Cherokee “indossa” la divisa dell’Arma dei Carabinieri ed entra a far parte delle unità antiterrorismo. Contraddistinte dalla classica livrea blu istituzionale, le 19 vetture Jeep che compongono questa speciale flotta sono equipaggiate con motore 3.0 V6 CRD da 190 CV, cambio automatico a 8 marce con controllo ...