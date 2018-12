Carabinieri con lo smartphone in servizio | la foto diventa virale e arriva il divieto

ADR : a Fiumicino il concerto di Natale della banda musicale dell'Arma dei Carabinieri : Teleborsa, - Fiumicino ha fatto da cornice al tradizionale appuntamento natalizio con i concerti eseguiti dalle Forze dell' Ordine presenti nello scalo. Quest'anno i 90 orchestrali dell'Arma dei ...

David Rossi - ritrovati i computer con le email inviate prima di morire : tutto il materiale nelle mani dei Carabinieri : L’hard disk del pc che David Rossi usava nel suo ufficio a Rocca Salimbeni e la copia forense di uno dei due suoi notebook personali: è ciò che martedì 27 novembre la Procura di Siena ha inviato ai carabinieri del Racis per analizzarne il contenuto. L’obiettivo degli inquirenti – come scrive il Corriere di Siena – è la ricerca di elementi utili per ricostruire le ore precedenti alla morte del capo della comunicazione del ...

Fasano - blitz dei Carabinieri : arrestati due brindisini con 1.500 kg di droga : Sorpresi mentre scaricavano un gommone carico di 1.500 kg di droga tra marijuana e hashish. Sono stati arrestati ieri sera dai carabinieri della Compagnia di Monopoli due brindisini al termine del blitz – disposto dal Ministero dell’Interno – mirato al contrasto dell’attività dei trafficanti che sfruttano la rotta adriatica per fare approdare sulle coste pugliesi ingenti carichi di droghe provenienti dai Balcani e dall’Albania. ...

Operazione Boomerang dei Carabinieri avviso conclusione indagini a 20 persone : L'indagine dei Carabinieri convenzionaliste denominata "Boomerang' L'indagine dei Carabinieri convenzionaliste denominata "Boomerang' , era già stata oggetto di attenzione da parte della cronaca ...

Liporace in visita a Piove di Sacco : l'incontro con il sindaco e l'encomio a due Carabinieri : Approfondimenti Calendario dell'Arma, un inno alla cultura che celebra anche Padova, culla della scienza 29 novembre 2018 L'impegno dell'Arma a Cittadella: l'incontro con gli anziani prima dalla Virgo Fidelis 27 novembre 2018 Cambio al vertice del comando interregionale 'Vittorio Veneto': la ...

I Carabinieri smentiscono il gommista di Arezzo : '38 furti? Cifra un po' lievitata' : Monica Dallara, capitano dei Carabinieri di Cortona, e Giovanni Rizzo, comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Arezzo, hanno smentito quanto affermato dal gommista Fredy Pacini. L'imprenditore toscano, che nella notte di mercoledì ha ucciso un ladro, aveva infatti sostenuto di essere stato vittima di 38 furti. Un numero di intrusioni che lo avrebbero costretto a presidiare il proprio posto di lavoro anche di notte, dormendo nella sua ...

Puglia - operazione congiunta Carabinieri-polizia : colpo alla mafia foggiana : operazione congiunta di polizia e carabinieri contro la mafia foggiana . Impegnati oltre duecento uomini che hanno consentito l'arresto di trenta esponenti di rilievo appartenenti a famiglie della ...

MAESTRO D'ASILO ARRESTATO A PERO/ Bimbo con un braccio rotto : così è nata l'indagine dei Carabinieri - IlSussidiario.net : PERO, MAESTRO D'ASILO ARRESTATO. Ultime notizie, bambini presi a calci in testa e picchiati: è stato inchiodato dalle telecamere, la rabbia delle madri.

Carabinieri - 12 mesi di storia nel calendario : per la prima volta è anti-contraffazione : Il calendario dell'Arma dei Carabinieri è diventato per il Paese un oggetto di culto, e da collezionismo, come dimostra la tiratura che da anni sfiora il milione e mezzo di copie. Un prodotto ...

Arezzo - i Carabinieri smentiscono il gommista che ha ucciso il ladro : “Non risultano 38 furti” : Il capitano dei carabinieri Monica Dallara, comandante della stazione di Cortona, intervistata da Fanpage.it, smentisce quanto raccontato da Fredy Pacini: "Nel 2014 denunciò due furti. Da allora afferma di vivere all'interno della sua azienda ma, negli ultimi quattro anni, risultano soltanto altre quattro denunce per tentativo di furto. Perciò non 38 ma quattro, e non furti ma tentativi di furto". Anche la stessa avvocatessa di Pacini ha ammesso ...

Arrestano il papà violento con la madre - bimbo di otto anni scrive ai Carabinieri : "Supereroi" : Il piccolo ha consegnato un biglietto ai militari ringraziandoli per aver salvato dalle botte la giovane mamma: "Siete dei...

Inchiesta trans - condannati 4 Carabinieri : ANSA, - ROMA, 28 NOV - Tutti condannati i quattro carabinieri coinvolti nella vicenda del 2009 su un presunto ricatto all'ex presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, ripreso in un video mentre ...