Capodanno con concerti e fuochi di artificio

Capodanno da favola in piazza Loggia con Radio Bresciasette : Il palco sarà allestito con spettacolari scenografie e spettacoli e ospiterà dalle 21 alle 23 eccellenti artisti e i dj della Radio, sotto la direzione artistica di Maddalena Damini, fino a quando ...

Capodanno a Rimini con Nek per festeggiare l’arrivo del 2019 : “Felice di cantare nella mia regione” : Il Capodanno a Rimini con Nek celebra l'arrivo del 2019 e saluta il 2018 con una serata all'insegna della buona musica e con un ospite d'eccezione che si è già detto entusiasta di suonare nella sua regione. Il concerto sarà avviato in Piazzale Fellini a partire dalle 22 e sarà la giusta occasione per ripercorrere la lunga carriera di Filippo Neviani esplosa con Laura Non C'è, con un successo che non si è più fermato fino al rilascio di ...

Capodanno 2019 in piazza : tutti i concerti e le feste - Sky TG24 - : Da Francesco Gabbani a Milano ai cori gospel a Roma, passando per il Rogo del Vecchione: ecco gli eventi in programma nelle città italiane

Capodanno a Senigallia - festa in Piazza del Duca con luci e fuochi di artificio silenziosi : Il Capodanno a Senigallia (Ancona) sarà festeggiato in Piazza del Duca all'insegna di luci, colori e tanta buona musica. L'obiettivo è quello di andare incontro al 2019 in maniera serena, divertente, fantasiosa e di allestire una festa dell'Ultimo dell'Anno che possa essere ideale per persone di ogni età, ma anche per gli amici a quattro zampe. Il Veglione di San Silvesto senigalliese rientra nel cartellone di iniziative di 'Natale a ...

Francesco Gabbani - concerto di Capodanno a Milano in piazza Duomo : L'appuntamento per il veglione partirà dalle ore 20:00 con musica live e spettacoli a sorpresa. A partire dalle 22, però, saliranno sul palco i VIP tra cui appunto Gabbani. Artisti, performer, ...

Reggio Emilia - festa di Capodanno in piazza con Daniele Silvestri : La festa per il Capodanno 2019 a Reggio Emilia avrà la colonna sonora di Daniele Silvestri. Il cantante romano, infatti, sarà il protagonista musicale del Veglione dell'Ultimo dell'Anno organizzato per lunedì 31 dicembre in piazza Martiri del 7 luglio. Per il festoso evento di San Silvestro la scelta della città Emiliana è quindi caduta su di un artista amato da più generazioni, un grande interprete che è al top della scena musicale da decenni e ...

Prato - per il Capodanno in Piazza San Francesco concerto gratuito dei Ministri : Lunedì 31 dicembre la festa di Capodanno 2019 in Piazza a Prato sarà caratterizzata dalla musica dei Ministri. Il concerto gratuito della rock-band italiana inizierà alle ore 22:00 e sarà organizzato dal Comune di Prato in sinergia con Tag Progetti culturali. Prima dei Ministri, sul palcoscenico allestito in Piazza San Francesco salirà il collettivo cittadino dei Frank DD & Friends per un veglione di San Silvestro all'insegna della musica ...

Capodanno in piazza a Bari - il 31 dicembre diretta su Canale 5 : conduce Federica Panicucci : Tutto pronto per il Capodanno 2019 in piazza a Bari. Il festoso evento barese per l'Ultimo dell'Anno si svolgerà la sera del 31 dicembre in piazza Prefettura, con la partecipazione di 15 artisti del panorama musicale italiano. L'intera serata sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, oltre che in numerose emittenti radiofoniche. Questo speciale appuntamento pugliese di San Silvestro sarà condotto dalla presentatrice Federica Panicucci e conterà ...

Mattino 5 - Federica Panicucci incontenibile : regina di Mediaset a Capodanno : Dopo il successo dello scorso anno, Federica Panicucci tornerà alla conduzione di Capodanno in musica , la trasmissione di Capodanno targata Canale 5 . L'evento andrà in onda in diretta da Piazza ...

Capodanno 2019 su Canale 5 con Federica Panicucci in diretta da Bari : Sarà Bari a dare il benvenuto al 2019 su Canale 5.Tra gli artisti ci saranno Ermal Meta e Fabio Rovazzi.

Capodanno a Cinecittà World (Roma) con Irama e Cristina D’Avena : tutti gli ospiti : Capodanno a Cinecittà World con Irama, Cristina D'Avena e molti altri ospiti, non solo musicali. L'appuntamento è a partire dalle ore 18.00 del 31 dicembre 2018 fino alla mattina del 1° gennaio 2019 per salutare con musica e spettacoli l'arrivo del nuovo anno e dare definitivamente l'addio a quello in corso. Sono in programma esibizioni di Irama (atteso anche al Capodanno a Bari), Cristina D'Avena e lo show dei Gem Boy. Le cene attese saranno ...

Capodanno in Musica 2018 : il concertone del 31 dicembre su Canale 5 : Capodanno in Musica 2018: un ottimo modo per festeggiare il 31 dicembre e l’ultimo dell’anno in compagnia delle canzoni italiane e di tanti ospiti. Sotto la guida di Federica Panicucci, vedremo salire sul palco della piazza Prefettura di Bari quindici diversi artisti del nostro panorama. Capodanno in Musica 2018 aprirà le danze su Canale 5 il 31 dicembre a partire dalle 21.00: vediamo chi ci sarà e come seguire l’evento in ...