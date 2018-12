Calendario Europei calcio 2020 | date | programma | orari e tv Prima edizione itinerante

Sorteggio Gironi Europei 2020 : come vederlo in tv e streaming. Calendario - data - orario e programma : Si è conclusa settimana scorsa la stagione 2018 per quanto riguarda le Nazionali di calcio. Ora i prossimi appuntamenti saranno a primavera del 2019. C’è ancora spazio però per un ultimo momento fondamentale: la prossima settimana ci sarà infatti il Sorteggio per quanto riguarda i Gironi di qualificazione agli Europei del 2020. Appuntamento importante per l’Italia guidata da Roberto Mancini: gli azzurri vogliono assolutamente ...

Boxe - svelato parte del Calendario 2019 : Europei a giugno - Mondiali maschili a settembre : L’AIBA, la Federazione Internazionale della Boxe, ha svelato parte del calendario internazionale della prossima stagione. Gli Europei maschili e femminili (della categoria elite) si svolgeranno a Minsk (Bielorussia) a giugno: le date ufficiali non sono ancora state comunicate ma la rassegna continentale si disputerà in occasione degli European Games, la kermesse multisportiva in programma dal 14 al 30 giugno. La competizione servirà anche ...

Pallamano femminile - Europei 2018 : programma - orari e tv. Il Calendario completo : Siamo sempre più vicini all’appuntamento con gli Europei di Pallamano femminile, che in Francia metteranno di fronte le migliori formazioni del vecchio continente, a caccia di un titolo conquistato dalla Norvegia in sei delle ultime sette edizioni. Andiamo dunque ad analizzare nel dettaglio tutto il programma e gli orari della manifestazione, FASE A GIRONI GRUPPO A 30 November 2018 18:00 Serbia v Polonia 21:00 Danimarca v Svezia 2 December ...

Svezia-Scozia - Finale maschile Europei curling 2018 : programma - orario e tv. Il Calendario completo : Oggi (sabato 24 novembre) Svezia e Scozia si affronteranno nella Finale maschile degli Europei 2018 di curling. Alle ore 14.00 italiane sul ghiaccio di Tallinn (Estonia) gli scandinavi, guidati dal veterano Niklas Edin, andranno a caccia del quinto oro continentale consecutivo. Chi proverà ad interrompere questo dominio è la Scozia di Bruce Mouat, che nel round robin è stata l’unica a tenere testa agli avversari, venendo superata per un solo ...

Svezia-Svizzera - Finale femminile Europei curling 2018 : programma - orario e tv. Il Calendario completo : Oggi si gioca Svezia-Svizzera, Finale femminile degli Europei 2018 di curling. A Tallinn (Estonia) si affronteranno le due grandi favorite della vigilia: da una parte le Campionesse Olimpiche che vanno a caccia del 20esimo titolo continentale della storia (non si impongono dal 2013), dall’altra le forti elvetiche che inseguono la nona affermazione (l’ultima risale al 2014). Si preannuncia una bella battaglia tra le scandinave guidate ...

Tabellone Europei Under21 calcio 2019 : Calendario - date - programma e tv. Tutti gli orari e gli incroci dai gironi alla finale : Gli Europei Under21 2019 di calcio si giocheranno in Italia dal 16 al 30 giugno. La rassegna continentale di categoria è riservata alle migliori 12 Nazionali che si daranno battaglia per la conquista del titolo detenuto dalla Germania. Si preannuncia grande spettacolo tra Bologna, Reggio Emilia, Trieste, Udine, Cesena e San Marino: le sei città ospiteranno i tre gironi eliminatori, le semifinali e la finale che andrà in scena alla Dacia Arena. ...

Calcio - Europei Under21 2019 : il programma e gli orari delle partite dell’Italia. Il Calendario completo : L’Italia affronterà Spagna, Polonia e Belgio nel girone degli Europei Under21 2019 che si disputeranno nel nostro Paese dal 16 al 30 giugno. Gli azzurri andranno in scena a Bologna e a Reggio Emilia in un gruppo davvero molto proibitivo: solo la vincitrice accederà alle semifinali mentre la seconda classificata dovrà sperare di essere la migliore piazzata per proseguire la propria corsa. La nostra Nazionale sarà dunque chiamata a una vera ...

Calendario Europei Under21 calcio 2019 : date - programma - orari e tv di tutte le partite : Gli Europei Under 21 2019 di calcio si disputeranno in Italia dal 16 al 30 giugno. Il Bel Paese ospiterà la rassegna continentale di categoria, le migliori 12 Nazionali si sfideranno a viso aperto con l’obiettivo di conquistare l’ambito titolo attualmente detenuto dalla Germania. Si sono formati tre gironi da quattro squadre ciascuno, ogni formazione affronterà le altre del proprio gruppo una sola volta: le tre vincitrici e la ...

Curling - Europei 2018 : oggi le finali per il bronzo. Programma - orari e tv. Il Calendario completo : oggi (venerdì 23 novembre) si svolgerà la penultima giornata di gare degli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Alle 13.00 si disputeranno le semifinali femminili con la Svizzera, prima nel round robin da imbattuta, che affronterà la Germania, mentre le campionesse olimpiche della Svezia affronteranno la Russia. Alle 18.00 si svolgeranno invece le finali per il bronzo, con l’Italia maschile che sfiderà la Germania per conquistare una ...

Curling - Europei 2018 : programma - orari e tv di giovedì 22 novembre. Il Calendario completo : Oggi (giovedì 22 novembre) si svolgerà la sesta giornata di gare degli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Ultima sessione del round robin con l’Italia maschile, già qualificate alle semifinali, che affronterà la Russia alle 8.00, mentre le azzurre si giocheranno la salvezza alle 13.00 contro la Lettonia. Il momento clou di questa giornata arriverà poi alle 18.00 quando si svolgeranno le semifinali maschili, in cui Retornaz e compagni ...

Curling - Europei 2018 : programma - orari e tv di mercoledì 21 novembre. Il Calendario completo : Oggi (mercoledì 21 novembre) si svolgerà la quinta giornata di gare degli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Due sessioni in campo femminile con l’Italia, che dopo aver conquistato ieri il primo successo con la Repubblica Ceca, affronterà alle 8.00 le campionesse olimpiche della Svezia e poi alle 18.00 la Danimarca in uno scontro diretto per la salvezza. Gli azzurri andranno invece sul ghiaccio alle 13.00 contro la Polonia, una gara da ...

Curling - Europei 2018 : programma - orari e tv di martedì 20 novembre. Il Calendario completo : Oggi (martedì 20 novembre) si svolgerà la quarta giornata di gare degli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Due sessioni in campo maschile con gli azzurri che affronteranno degli scontri diretti in ottica semifinali, affrontando prima la Germania alle 8.00 e poi la Scozia alle 18.00. Alle 13.00 toccherà invece all’Italia femminile, che proverà a riscattare il pessimo avvio trovando il successo con la Repubblica Ceca. Le partite più ...

Curling - Europei 2018 : programma - orari e tv di lunedì 19 novembre. Il Calendario completo : Oggi (lunedì 19 novembre) si svolgerà la terza giornata di gare degli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Nella giornata odierna si disputeranno ben quattro sessioni. Si inizierà alle 7.00 con gli uomini, con la partita tra Italia e Finlandia, alle 11.00 toccherà alle azzurre, che dovranno affrontare le campionesse in carica della Scozia. Alle 15.00 Joel Retornaz e compagni si troveranno di fronte anche loro gli ultimi vincitori, ovvero ...

Curling - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 18 novembre. Il Calendario completo : Oggi (domenica 18 novembre) si svolgerà la seconda giornata di gare degli Europei 2018 di Curling a Tallinn (Estonia). Si comincia alle 8.00 con la seconda sessione femminile, in cui l’Italia, dopo la sconfitta con la Svizzera, proverà a rifarsi contro la Russia. Alle 13.00 toccherà poi agli uomini nella difficile sfida con la Norvegia. Infine alle 18.00 torneranno sul ghiaccio le azzurre per affrontare la Germania. Le partite più importanti ...