Calcio: nel posticipo, Roma-Inter 2-2

Gol ed emozioni all'Olimpico dovesi dividono la posta: 2-2. Partita subito a buon ritmo. La prima grande chance è per la:tacco smarcante di Schick per Florenzi che batte a colpo sicuro, ma il tiro finisce sul palo (26'). Poi buon momento dell'che passa con l'ex laziale Keita su assist preciso di D'Ambrosio. Giallorossi reattivi. A inizio ripresa il pari di Under (51') con un sinistro esplosivo che sorprende Handanovic.Su corner,disattenta, di testa Icardi (66'). Pari giallorosso su rigore di Kolarov (74').(Di domenica 2 dicembre 2018)