Calcio | la UEFA ha approvato la terza competizione europea per club | si chiamerà UEL2 a

Il Calcio italiano si gioca la partita dell'innovazione : premiato dall'Uefa per l'Ai : È sempre più fondamentale, come avvenuto in occasione dell'hackathon di Trento, intrecciare il mondo del calcio con quello della scienza e della tecnologia, oltre che con i temi della passione ...

Nuova bufera nel mondo del Calcio : rivelazione shock sull’UEFA - due top club nei guai : Nuova bufera nel mondo del calcio: secondo l’inchiesta pubblicata da Espresso, Equipe e Spiegel, la Uefa, con Platini presidente e Infantino, all’epoca suo vice, avrebbe aiutato i Psg e Manchester City a evitare le sanzioni per le violazioni del fair play finanziario. Secondo le rivelazioni i due club avrebbero gonfiato le proprie entrate attraverso “contratti fittizi” “sotto copertura dell’Uefa”. Le entrate contestate sono di circa ...

Bomba sul Calcio : l’Uefa avrebbe pagato i club più ricchi per evitare la nascita di una Superlega : La Uefa avrebbe pagato i più grandi club europei, tra cui Juve, Milan, Real Madrid e Bayern Monaco, per evitare che creassero una Superlega destinata a far sparire le competizioni nazionali ed europee. I vertici della confederazione avrebbero anche chiuso un occhio nei confronti del Paris Saint-Germain e del Manchester City che avevano ampiamente s...

La UEFA aumenta del 50% i fondi destinati al Calcio femminile : La UEFA ha deciso di alzare del 50% la quota di fondi da destinare alle federazioni per il calcio femminile. Si tratta di 50.000 euro in più per ogni associazione. L'articolo La UEFA aumenta del 50% i fondi destinati al calcio femminile è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcioscommesse - sospetti su Psg-Stella Rossa : l'Uefa apre un'indagine : La partita di Champions League tra Paris Saint Germain e Stella Rossa Belgrado vinta 6-1 dai francesi è stata messa sotto la lente d'ingrandimento dell'Uefa per presunta combine. A rivelarlo è l'...

Calcio a 5 - UEFA Futsal Champions League 2018-2019 : super Ercolessi - l’Acqua&Sapone dilaga contro il Mostar : L’Acqua&Sapone dilaga contro il Mostar ed è ad un passo dall’Elite Round della UEFA Futsal Champions League 2018-2019. Gli abruzzesi hanno dominato al cospetto del club bosniaco, che ha capitolato con un netto 2-6, maturato soprattutto nella seconda metà del match. Ad aprire le danze in casa Acqua&Sapone è stato Ercolessi, l’esperto bomber azzurro, che ha finalizzato una bella azione corale portando in vantaggio al ...

Europei di Calcio 2024 - l'annuncio della Uefa : si giocherà in Germania : È ufficiale: la Germania ospiterà gli Europei di calcio del 2024 . l'annuncio è arrivato oggi, giovedì 27 settembre, direttamente da Nyon. I tedeschi si erano già aggiudicati due Mondiali nel 1974 e ...

Calcio/ Uefa : Var in Champions dal 2019 : Con un tweet dal proprio account ufficiale, l'Uefa ha ufficializzato l'adozione del sistema di video assistant referees dalla prossima stagione. Ci sarà anche in Supercoppa ed Europei 2020. In Europa League dal 2020-2021 : "Confidiamo che l’introduzione del Var nell’agosto 2019 ci darà abbastanza tempo per mettere su un sistema forte e per allenare al meglio gli ufficiali di gara con l’obiettivo di assicurare un'implementazione efficiente e ...