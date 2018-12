Calcio | dal 2021 arriva una nuova coppa europea per club

Calciomercato Napoli - Hysaj via a gennaio? L’agente lo allontana dall’Italia : “Trattativa Hysaj–Chelsea gennaio? Quello che hanno scritto non è da escludere, perché Hysaj era richiesto dal Chelsea anche in estate. Mi sembra che in quel ruolo Zappacosta non sia di gradimento a Sarri e credo ci voglia un altro giocatore. Non posso escluderlo“. Mario Giuffredi, agente dell’esterno albanese, apre a un possibile addio al Napoli. “Non esiste in questo momento dell’anno una società che ...

Calendario Coppa America Calcio 2019 : tutte le date e il programma. Gli orari dalla fase a gironi alla finale : La Coppa America 2019 di calcio si disputerà dal 14 giugno al 7 luglio in Brasile: la 46^ edizione del torneo continentale organizzato dalla CONMEBOL avrà luogo nel Paese del calcio, a tre anni di distanza dalla Coppa del Centenario vinta dal Cile che si impose anche nel 2015 e che si presenterà difendere il titolo. Si giocherà in cinque città: a Rio de Janeiro (Stadio Maracanà), a Belo Horizonte (Stadio Mineirao), a San Paolo (Stadio Morumbi e ...

Esclusiva CalcioWeb – Format Serie B - campionato cadetto a 20 squadre : 5 promozioni dalla Serie C [DETTAGLI] : Gli ultimi mesi sono stati caldissimi per quanto riguarda Serie B e Serie C, in particolar modo a tenere banco è stato il Format dei campionato. Tra sentenze, ricorsi e continui ribaltoni il caos è stato incredibile, si è scritta una delle pagine più brutte della storia del calcio italiano. Alla fine la decisione è stata quella di mantenere il Format a 19 squadre per la delusione di squadre come Catania, Novara, Siena, Pro Vercelli, ...

Afghanistan - molestie e abusi nel Calcio femminile : scandalo sui vertici della Federazione : Uno scandalo scuote il calcio femminile afghano, uno dei simboli delle “libertà” che le donne del paese asiatico hanno conquistato negli ultimi anni. A seguito di un articolo pubblicato dal Guardian, il presidente Ashraf Ghani ha ordinato all’ufficio del procuratore generale di avviare un’inchiesta su presunti abusi sessuali contro alcune atlete. Una vicenda che il presidente ha definito “scioccante per tutti gli afghani. Non ...

Scandalo sessuale in Afghanistan - le giocatrici della nazionale di Calcio denunciano : “abusate dai vertici federali” : L’ex capitano della nazionale afghana ha trovato il coraggio di denunciare gli abusi subiti da lei e dalle sue compagne nel recente passato Uno Scandalo sessuale senza precedenti, una situazione terribile che ha coinvolto l’intero calcio afghano. Le giocatrici della nazionale infatti hanno denunciato abusi e violenze subite da allenatori e dirigenti federali nel recente passato, sottolineando di aver dovuto offrire il proprio ...

Afghanistan - scandalo nel Calcio femminile : abusi sessuali sulle giocatrici : Il calcio femminile afghano è travolto da uno scandalo riguardante presunti abusi sessuali inflitti alle giocatrici da allenatori e dirigenti federali. Come raccontato dall'ex capitano della ...

Montella a Sky : 'Milan - dal Calciomercato alla fascia a Bonucci : vi racconto tutto' : In esclusiva a Sky Sport, Vincenzo Montella è tornato a parlare di Milan. L'ex allenatore rossonero, senza panchina dal 28 aprile scorso, data in cui è stato esonerato dal Siviglia, ha ripercorso le tappe più discusse ...

Montella in esclusiva a Sky : 'Milan - dal Calciomercato alla fascia a Bonucci : vi racconto tutto' : In esclusiva a Sky Sport, Vincenzo Montella è tornato a parlare di Milan. L'ex allenatore rossonero, senza panchina dal 28 aprile scorso, data in cui è stato esonerato dal Siviglia, ha ripercorso le tappe più discusse ...

Calendario Coppa d’Africa Calcio 2019 : tutte le date e il programma. Gli orari dalla fase a gironi alla finale : La Coppa d’Africa 2019 di calcio si disputerà dal 15 giugno al 13 luglio ma ancora non si conosce il Paese ospitante: doveva essere il Camerun ma a dicembre la CAF ha deciso di revocare l’organizzazione a causa dell’insicurezza che regna in quello Stato, dunque la Federazione Continentale sta cercando una soluzione alternativa. Per la prima volta si giocherà in estate e parteciperanno 24 Nazionali, il percorso di qualificazione ...

Un dicembre a tutto sport su Sky : dal Calcio al basket - tutti gli eventi : Anche nell'ultimo mese dell'anno non ci sarà tempo per annoiarsi per tutti gli appassionati di sport abbonati a Sky L'articolo Un dicembre a tutto sport su Sky: dal calcio al basket, tutti gli eventi è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Juventus - bianconeri su due profili dal futuro brillante : Dopo Bentancur, che dopo una stagione di rodaggio e il Mondiale con l’Uruguay sembra essere esploso definitivamente, la Juventus continua a tenere sotto controllo alcuni giovani calciatori sudamericani. Si tratta di due promesse dell’Atletico Paranaense: il terzino mancino Renan Lodi e il centrocampista Bruno Guimaraes. Il primo è un classe 1998 ed è da molti additato come possibile successore di Marcelo, considerando il piede ...

Calciomercato Inter - bomba dall’Inghilterra : “assalto nerazzurro ad Ozil” : Calciomercato Inter, Mesut Ozil è l’obiettivo numero uno del club nerazzurro che sta sondando il terreno con l’Arsenal Calciomercato Inter – “Mesut Ozil potrebbe passare all’Inter nella finestra di mercato di gennaio“. Apre così quest’oggi il Sun nel suo consueto spazio dedicato al Calciomercato. Il trequartista tedesco non sembra rientrare più nei piani dell’Arsenal, anche ieri non è stato ...

Calcio - la UEFA ha approvato la terza competizione europea per club : si chiamerà UEL2 a partire dal 2021 : La notizia era già nell’aria ed oggi è arrivato l’ok. Il Comitato Esecutivo UEFA, riunitosi a Dublino, ha approvato il format e la lista di accesso per la nuova competizione, a partire dal 2021. Si chiamerà UEL2 ed avrà lo stesso formato di Champions League e Europa League, con 32 squadre partecipanti a una fase a gironi. Le squadre verranno suddivise in otto gironi da quattro, ai quali seguiranno ottavi di finale, quarti di finale, ...

Calcio : dal 2021 arriva una nuova coppa europea per club : La Uefa ha ufficializzato questa sera la creazione di un terzo torneo europeo di Calcio per club a partire dal 2021. La nuova coppa europea, che si unirà alla Champions League e alla Europa League, sarà riservata a 32 squadre dei Paesi più piccoli e si giocherà di giovedì. Il vincitore sarà qualificato per la Europa League della stagione successiva. Le decisioni sono state ...