Calabria,rogo in tendopoli: un morto

Un migrante proveniente dal Gambia èieri sera in un incendio scoppiato nelladi San Ferdinando, nella piana di Gioia Tauro, dove vivono centinaia di extracomunitari. Secondo le prime informazioni le fiamme che hanno distrutto due baracche, si sarebbero sviluppate a causa di un fuoco acceso in una delle baracche da qualcuno dei migranti per riscaldarsi dal freddo della notte.(Di domenica 2 dicembre 2018)