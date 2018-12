Calabria | Anas | “Chiusa al traffico la SS106 Jonica a Soverato per detriti sul piano

Calabria - Anas : “Chiusa al traffico la SS106 Jonic a Soverato per detriti sul piano viabile : La strada statale 106 “Jonica” è chiusa al traffico in località Soverato, al km 165,200, in direzione Reggio Calabria, per fango e detriti riversatisi sul piano viabile a causa delle piogge. La viabilità è deviata sul posto con uscita allo svincolo di Soverato Nord e rientro allo svincolo di Davoli. Sul posto è presente il personale di Anas per la rimozione del materiale e per ripristinare al più presto la normale circolazione. Anas, società ...

Calabria - Anas : “In seguito ai danni da maltempo - interdetta ai mezzi pesanti la SS182 ‘Trasversale delle Serre’ : Per consentire l’esecuzione degli interventi di pulizia e messa in sicurezza a seguito degli eventi atmosferici dell’ultimo periodo che hanno causato degli smottamenti sulla strada statale 182 ‘Trasversale delle Serre’, permane la chiusura per i soli mezzi pesanti tra i territori comunali di Torre di Ruggero e Monte Cucco in provincia di Vibo Valentia. Lungo il tratto, già riaperto ai veicoli leggeri, è in vigore l’interdizione al transito ...