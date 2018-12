Calabria | Anas | “Chiusa al traffico la SS106 Jonic a Soverato per detriti sul piano

meteoweb.eu

(Di domenica 2 dicembre 2018) La strada statale 106 “a” è chiusa alin località, al km 165,200, in direzione Reggio, per fango eriversatisi sulviabile a causa delle piogge.La viabilità è deviata sul posto con uscita allo svincolo diNord e rientro allo svincolo di Davoli.Sul posto è presente il personale diper la rimozione del materiale e per ripristinare al più presto la normale circolazione., società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione delin tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.L'articolo ...