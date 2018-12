Cagliari | crolla palazzina disabitata | uomo “avvertito” e salvato dal cane

Crolla una palazzina disabitata a Cagliari - detriti su una falegnameria - Sardiniapost.it : Una palazzina a due piani disabitata è Crollata oggi in via Tagliamento a Cagliari . Nessuno è rimasto ferito, ma i detriti sono caduti su una falegnameria e su un'officina di un gommista. È stato il ...

Cagliari. In via Tagliamento falegname sente scricchiolii : crolla un edificio : Crollo per fortuna senza conseguenze oggi in via Tagliamento. A venire giù un edificio su due divelli disabitato. Nessuno è rimasto

Crolla palazzina disabitata a Cagliari : evacuate 5 famiglie : Paura in Sardegna dove a Cagliari è Crollata una palazzina a due piani disabitata è Crollata oggi in via Tagliamento a Cagliari. Nessuno è rimasto ferito, ma i detriti sono caduti su una falegnameria e su un’officina di un gommista. E’ stato il titolare della falegnameria a dare l’allarme: ha sentito degli scricchiolii, e’ uscito dal laboratorio e ha visto venir giu’ l’edificio. Il crollo ha interessato anche ...

Crolla palazzina disabitata a Cagliari : ANSA, - Cagliari, 1 DIC - Una palazzina a due piani disabitata è Crollata oggi in via Tagliamento a Cagliari. Nessuno è rimasto ferito, ma i detriti sono caduti su una falegnameria e su un'officina di ...

Maltempo in Sardegna - crolla ponte nel Cagliaritano. Donna dispersa - 57 evacuati - : Non si placa l'emergenza Maltempo in Sardegna. Anche la scorsa notte si sono registrati piogge e vento, con allagamenti e disagi, e un forte temporale a Cagliari. Una Donna risulta dispersa ad ...

Perché è crollato il ponte di Capoterra a Cagliari : Ci sono immagini che in Sardegna, nelle ultime ore, hanno evocato lo spettro del 2008 quando, sempre a ottobre, una forte alluvione mise in ginocchio il sud dell'isola. Le più impressionanti ...

Maltempo in Sardegna : crolla un ponte a Cagliari. Allerta rossa in Liguria : La perturbazione atlantica, che ha colpito le Baleari, ha inferto un brutto colpo alla Sardegna meridionale: fiumi esondati, strade allagate ed interrotte, case evacuate, collegamenti terrestri e ...

Maltempo - Sardegna in ginocchio : nuova bomba d'acqua - crolla un ponte nel Cagliaritano. Allerta rossa in Liguria : Mezza Sardegna sott'acqua: esondazioni e allagamenti, voragini sulle strade e un ponte crollato, cittadini messi in salvo e intere zone isolate, si parla di 30mila abitanti. È pesantissimo...

Maltempo - è allerta rossa : crolla ponte a Cagliari : Cagliari, 10 ott. " , AdnKronos, - Crolli sulle strade. E piogge torrenziali, vento e temporali. In tutta Italia scatta l'allerta Maltempo. Una forte perturbazione atlantica sta per impattare al ...

Ondata di maltempo sul Mediterraneo : ponte crolla a Cagliari. Domani allarme : La lunga estate interrotta da una vera e propria tempesta che ha colpito prima l'isola di Maiorca in Spagna dove si contano dieci morti. Ma in queste ore colpita pesantemente la Sardegna. Danni ...

Maltempo - ancora allerta rossa in Sardegna : crolla ponte a Cagliari : Un tratto di strada, qualche chilometro prima, vicino al pontile della Rumianca, era già ceduto provocando una voragine che ha costretto la Polizia municipale a chiudere la statale all'altezza del ...

Maltempo - crolla ponte in Sardegna sulla statale tra capoterra e Cagliari : ROMA - crolla il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che parte da Cagliari, collega i comuni di capoterra e Pula e termina a San Giovanni Suergiu. La forte pioggia che si è abbattuta sulla ...

Maltempo Cagliari - crolla ponte sulla SS195 : verifiche dei tecnici - Pigliaru e Balzarini a Capoterra per un sopralluogo [FOTO] : 1/5 ...

Maltempo - Sardegna in ginocchio : crolla un ponte nel Cagliaritano. Allerta rossa in Liguria : In Sardegna, nel Cagliaritano, è Allerta rossa per il Maltempo: quattro persone sono state soccorse dai vigili del fuoco a causa delle abitazioni circondate dall'acqua dopo...