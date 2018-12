Bufera su Elisa Isoardi dopo la morte di Sandro Mayer | la foto scatena le polemiche

Elisa Isoardi - Bufera per gli ascolti flop de La prova del cuoco : 'Grave danno per Tg1' : Esplode la polemica sugli ascolti della nuova edizione de La prova del cuoco, il cooking show di Raiuno quest'anno condotto da Elisa Isoardi. La conduttrice, fidanzata con il vice-premier Matteo Salvini, ha preso in mano le redini del programma da Antonella Clerici, timoniera storica per ben 18 edizioni e al momento gli ascolti non la stanno premiando, tanto che il flop delle prime settimane ha scatenato l'ira del deputato del PD Anzaldi, che ha ...