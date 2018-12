Boxe – Rap di Jay Rock | maschera e corona d’oro | il significato dietro la misteriosa

sportfair

(Di domenica 2 dicembre 2018) Deontay Wilder si presenta alla sfida contro Fury con un’entrata davvero particolare: introdotto dal rap di Jay, il campione dei pesi massimi WBC entra con unae unad’oro Ieri notte, presso lo Staples Center di Los Angeles, è andato in scena il match diche ha messo in palio il titolo mondiale dei pesi massimi WBC fra Deontay Wilder e Tyson Fury. Incontro conclusosi, con grande sorpresa, in parità. Prima che lo spettacolo si spostasse sul ring però, a rubare la scena è stata l’entrata del campione in carica. Deontay Wilder ha stupito tutti con un outfit davvero particolare: sulle note live di ‘Win’ di Jay, il pugile statunitense si è presentato sullo stage con un mantello nero, unae unad’oro. Wilder non è nuovo ad indossare maschere e, stando a quanto riportato dal Sun, ha spiegato il motivo ...