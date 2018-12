Boxe | il ritorno di Fury al mondiale pesi massimi La rinascita dopo un inferno di droga

Boxe - Tyson Fury al grande ritorno : battaglia totale con Deontay Wilder - Mondiale WBC da urlo : Tyson Fury vuole tornare col botto e, dopo un paio di incontri molto agevoli (comodi successi contro Sefer Seferi e Francesco Pianeta), è pronto per affrontare Deontay Wilder nel match che vale il Mondiale WBC dei pesi massimi. Una delle corone della categoria regina verrà messa in palio sabato 1° dicembre a Los Angeles (USA), The Furious One vuole salire nuovamente sul trono del Pianeta dopo la squalifica per doping che lo ha tolto dai ring nel ...