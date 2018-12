Boxe | clamoroso pareggio tra Deontay Wilder e Tyson Fury! Mondiale WBC da urlo | il

oasport

: #boxe CLAMOROSO PAREGGIO! Deontay Wilder e Tyson Fury danno spettacolo, il Mondiale WBC si chiude senza vinti né vi… - OA_Sport : #boxe CLAMOROSO PAREGGIO! Deontay Wilder e Tyson Fury danno spettacolo, il Mondiale WBC si chiude senza vinti né vi… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Un. Questo il verdetto dell’incontro traFury, ilWBC dei pesi massimi che ha regalato grandissimo spettacolo allo Staple Center di Los Angeles (USA): l’incontro più atteso dell’anno per la categoria regina si conclude dunque senza vinti né vincitori, un pari e patta che lascia con l’amaro in bocca entrambi i contendenti che si sono davvero dannati l’animo sul ring. Alla fine esulta The Bronze Bomber che conserva così la cintura (ora il suo record parla di 40 vittorie di cui 39 per ko e un) ma il 33enne statunitense ha già parlato di rivincita, prontamente accettata dal 30enne britannico che tornava a combattere un incontro di cartello a tre anni di distanza dal trionfo contro Klitschko a cui era seguita una sospensione per l’utilizzo di cocaina (The Gipsy King conferma la propria ...