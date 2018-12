Box office Usa | domina Ralph Spacca

TFF - Pupi Avati : 'Torino privilegia la qualità al Box office' : Pupi Avati Guest Director alla 36esima edizione del Torino Film Festival. Il regista, sceneggiatore e scrittore parla dei film che ha scelto per la sezione 'Unforgettables', dedicata ai titoli ...

'Troppa grazia' con Alba Rohrwacher sbanca il Box office : 'Troppa grazia', il nuovo film di Gianni Zanasi con Alba Rohrwacher, Elio Germano e Giuseppe Battiston, ha trionfato al box office nel weekend, guadagnando oltre 450.000 euro, seconda soltanto ad ...

Ralph spacca Internet e il Box office USA nel Giorno del Ringraziamento : La nuova avventura nel mondo di J.K. Rowling mostra il fiato corto al netto di critiche tra il tiepido e il glaciale. I 6,9 milioni di dollari su un totale di 81 danno l'impressione che il franchise ...

Bohemian Rhapsody presto re del Box office tra tutti i biopic musicali : In Italia manca poco, perché “Bohemian Rhapsody” arriverà finalmente nelle sale dal 29 novembre. Ma il biopic dedicato a Freddie Mercury e ai Queen sta macinando molto bene nei botteghini dei Paesi in cui è stato distribuito. [Leggi anche Quello che Bohemian Rhapsody non racconta di Freddie Mercury] La critica ha promosso, con qualche riserva, la pellicola, che manca di alcuni dettagli particolarmente divertenti della vita di ...

«I Crimini di Grindelwald» : il sequel di «Animali Fantastici» conquista il Box-office : Primo dappertutto. In Italia, dove conquista 6.2 milioni di euro in appena quattro giorni, e in America, dove arriva a 62 piazzandosi in cinema alla classifica del box-office del weekend. Il secondo capitolo di Animali Fantastici, come c’era da aspettarsi, sfreccia da subito verso vette altissime, complice lo zoccolo duro dei fan sfegatati del mondo di J.K. Rowling, qui anche nei panni di sceneggiatrice, e della sapiente attesa fra il ...

'Schiaccianoci' domina il Box office ma avanzano Cruz e Bardèm : Weeek end ancora dominato da 'Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni' che totalizza 7.029.023 euro, ma al secondo posto della top ten si piazza il thriller di Asghar Farhadi 'Tutti lo sanno' interpretato ...

«Bohemian Rhapsody» - è boom al Box office (nonostante le critiche) : Bohemian RhapsodyBohemian RhapsodyBohemian RhapsodyBohemian RhapsodyBohemian RhapsodyBohemian RhapsodyBohemian RhapsodyBohemian RhapsodyBohemian RhapsodyIn barba all’accoglienza tiepida che la stampa gli ha riservato, alle critiche tutt’altro che positive, Bohemian Rhapsody ha fatto il botto. Il biopic su Freddie Mercury, liquidato da Variety come «mediocre e convenzionale», è balzato in testa al botteghino americano. Nelle prime 72 ore di ...

Schiaccianoci e Casa del Tempo il Box office è del cinema per famiglie : Box office all'insegna del cinema per famiglie: sbanca i botteghini 'Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni' che totalizza 4.734.138 euro, seguito da 'I misteri della Casa del Tempo' con una godibile Cate ...

Halloween - il pazzo Michael Myers primo al Box office : A meno di una settimana dall’uscita nelle sale in Italia (giovedì 25 ottobre 2018), Halloween, seguito del film cult di John Carpenter del 1978, protagonista sempre Jamie Lee Curtis (ai tempi era una liceale, oggi è una nonna) alla prese con il pazzo Michael Myers, forse il “boogie man” più inquietante della storia del cinema horror, è già da record. Il sequel firmato da David Gordon Green ha incassato nella prima settimana di ...

Halloween 2018 : come Michael Myers batte se stesso al Box office : Più di Lady Gaga, potè Michael Myers: al box office italiano (oltre che statunitense) Halloween ha registrato un incasso superiore a A star is born, che si attesta al secondo posto (con incasso totale di € 4.998.191 e € 955.313 nel weekend). A primeggiare al botteghino, infatti, c’è la pellicola di David Gordon Green, che vince la sfida con un incasso totale di € 1.170.846, di cui € 1.170.820 del weekend, considerando anche che è uscito ...

Horror al top : il nuovo 'Halloween' domina il Box office : Horror sempre superstar: con un incasso complessivo di 1.170.846 euro, 'Halloween', nuova versione del classico interpretata ancora da Jamie Lee Curtis, domina il box office dell'ultimo week end. Lo ...

'A Star is Born' con Lady Gaga conquista il Box office : conquista il box office, incassando nel primo week end 1.706.612 euro, il filmone d'amore e musica 'A Star is Born', opera prima di Bradley Cooper anche protagonista al fianco di Lady Gaga che debutta ...

L’Amica Geniale conquista la vetta al Box office e batte Gli Incredibili 2 : quando va in onda su Rai1 e Tim Vision? : L'Amica Geniale ha conquistato tutti a Venezia presentandosi alla stampa con i primi due episodi della prima stagione e ha fatto lo stesso al cinema dove, proprio dall'1 ottobre e fino a ieri, è andata in scena. Grazie a Nexo Digital, i primi due episodi della serie Hbo-Rai Fiction e TimVision L'amica Geniale, tratta dal romanzo bestseller di Elena Ferrante, sono strati proiettati al cinema e sono finiti subito in vetta al box Office, superando ...