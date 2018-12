Blastingnews

: Bologna, studentessa 25enne denuncia: ‘Stuprata all’uscita dalla discoteca’ - vincecamaggio : Bologna, studentessa 25enne denuncia: ‘Stuprata all’uscita dalla discoteca’ - iComicsMen : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Un venerdì notte da passare allegramente con le amiche in discoteca si è trasformato in un incubo per unauniversitaria di. Laha, infatti, raccontato di essere stata aggredita e stuprata da un uomodel locale. L’individuo, inizialmente presentatosi in modo amichevole, si sarebbe offerto di accompagnare la vittima lungo il tragitto a piedi per casa. Ma, ad un certo punto, avrebbe cambiato atteggiamento passando prima a delle avances spinte e poi alla violenza vera e propria, contro la ragazza inerme. A darne notizia per prima è stata l’edizione cartacea del Corriere di. Anche la questura del capoluogo emiliano ha confermato quanto scritto dal giornale: ladella giovane è stata formalizzata nella serata di sabato.Un approccio cordiale prima delle molestie Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe accaduto verso le 3:30 di ...