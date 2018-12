Bologna | lista precedenti e condanna | ma torna in Italia da turista

ilgiornale

(Di domenica 2 dicembre 2018) È finito in manette apoco dopo esser atterrato all"aeroporto Marconi.Si tratta di Abderrahmane Moussaid, 32enne marocchinoto in via definitiva a 5 anni, 8 mesi e 6 giorni di reclusione per le accuse di violenza sessuale di gruppo continuata, rapina in concorso e lesioni aggravate. Ciò che lascia maggiormente di stucco è che lo straniero abbia ricevuto un visto turistico della durata di 6 mesi proprio dall"ambasciatana di Casablanca, città da cui è decollato lo scorso giovedì.Il pluripregiudicato extracomunitario aveva mostrato fin da subito ai controlli evidenti segnali di nervosismo. Nonappena gli agenti di servizio hanno inserito il suo nominativo nel computer è parso chiaro il perché di tanta agitazione. Immediatamente, infatti, è emersa la, accompagnata da una lungadi.La conseguente perquisizione ha rivelato, inoltre, che ...