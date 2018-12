Bologna | la denuncia di una 25enne | “Sono stata violentata fuori da una discoteca”

Bologna - studentessa 25enne denuncia : ‘Stuprata all’uscita dalla discoteca’ : Un venerdì notte da passare allegramente con le amiche in discoteca si è trasformato in un incubo per una studentessa universitaria di Bologna. La 25enne ha, infatti, raccontato di essere stata aggredita e stuprata da un uomo all’uscita del locale. L’individuo, inizialmente presentatosi in modo amichevole, si sarebbe offerto di accompagnare la vittima lungo il tragitto a piedi per casa. Ma, ad un certo punto, avrebbe cambiato atteggiamento ...

No Pillon - decine di persone in piazza a Bologna. Casa delle donne : “Ostacola denuncia di violenze in famiglia” : A Bologna, come in altre 60 città italiane, uomini e donne di tutte le età sono scesi in piazza per contestare il ddl Pillon, un disegno di legge definito “pericoloso, perché introduce la mediazione familiare, abolisce l’assegno di mantenimenti per i figli, limita la possibilità di divorziare o separarsi con l’obiettivo di preservare l’unità familiare, penalizza il coniuge meno abbiente minandone la libera scelta e ostacolando la denuncia ...

Bologna - botte alla moglie per convincerla a diventare testimone di Geova : denunciato 57enne : Un uomo di origine ferrarese di cinquantasette anni è stato denunciato a Bologna per maltrattamenti continuati in famiglia. Spesso ubriaco, uno dei motivi per cui maltrattava la moglie era per convincerla a cambiare religione. Da lui ha preso le distanze anche la Congregazione cristiana dei testimoni di Geova.Continua a leggere

Bologna - 21enne pestato brutalmente davanti alla discoteca/ Ultime notizie : denunciato un buttafuori : Bologna, 21enne pestato brutalmente davanti alla discoteca. Ultime notizie: denunciato un buttafuori rumeno di 38 anni, accusato del pestaggio del ragazzo. Ecco cosa è successo(Pubblicato il Sat, 27 Oct 2018 15:29:00 GMT)