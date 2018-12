Boeri | «Per fare una città | ci vuole un albero»

Pensioni - Boeri : difficile perseguire il divieto di cumulo : La misura è complicata da attuare. Sanatoria contributi autonomi scelta pericolosa. Pensioni, l'eterna querelle. Oggi è Tito Boeri che punta il dito contro 'la riforma della riforma Fornero' - ...

Perché Boeri ha ragione : Siamo alle solite. Dopo l'intervista a Federico Fubini sul Corriere della sera, Tito Boeri è stato invitato da Matteo Salvini a candidarsi addirittura alla segreteria del Pd. Eppure, il presidente dell'Inps (il quale ha dichiarato per l'ennesima volta di essere disposto a dimettersi se la richiesta gli pervenisse in modo ufficiale e corretto e non attraverso un tweet o una dichiarazione) si era limitato a leggere e a commentare un ...

Reddito di cittadinanza : cosa chiede Boeri al governo per impedire gli abusi : Non è una chiusura totale al Reddito di cittadinanza, quella di Tito Boeri, presidente dell'Inps. Ma bisogna entrare nel merito degli aspetti decisivi della misura per combattere la povertà progettata ...

Inps - spunta il nome di Brambilla per il dopo-Boeri : Il mandato di Tito Boeri all' Inps è ormai ai titoli di coda. Il suo mandato scade a febbraio e da tempo l'attuale presidente è alle prese con un duello contro il governo. Di fatto al suo posto ...

Manovra - stop al congedo lungo per i neo papà. Boeri : “Segnali di maschilismo” : Il mancato rifinanziamento del congedo paternità secondo Tito Boeri è un aspetto grave della Manovra, perché disincentiva le imprese ad assumere le donne: "Un segnale di maschilismo anche in questa legge di bilancio. Il congedo di paternità era uno strumento molto importante per promuovere un'uguaglianza di opportunità".Continua a leggere

Inps - scontro su incentivi ai medici. Boeri scrive ai disabili per rassicurarli. Governo : “Cancellarli dal prossimo piano” : I premi ai medici Inps che risparmiano sulle prestazioni arrivano in Parlamento. Rispondendo a una interpellanza urgente sul caso sollevato dal fattoquotidiano.it, il Governo li salva e li boccia al tempo stesso, mantenendoli in vigore ma impegnandosi a cancellarli col prossimo Piano delle performance, vale a dire tra tre anni. Nel frattempo, il Presidente dell’Inps Tito Boeri che li ha introdotti, piuttosto restio finora a trattare l’argomento, ...

Quota 100 senza penalità? Boeri : si perdono fino a 500 euro al mese : Continua la lotta di Tito Boeri, Presidente dell’Inps alla pensione anticipata con Quota 100, prima cavallo di battaglia leghista e poi novità entrata a tutti gli effetti nel novero delle misure in Legge di bilancio 2019. Secondo il Presidente dell’Inps non è affatto vero quanto afferma Salvini, cioè che chi sceglie di anticipare l’uscita da lavoro con la Quota 100 non subirà alcuna penalizzazione. Almeno non in senso ampio. perché anche se non ...