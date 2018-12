Bimba di 4 anni salva la mamma chiamando il servizio d’emergenza

Bimba eroina a 4 anni - chiama i soccorsi e salva la mamma malata : “Correte - è grave” : Kaitlyn Wright di Askerswell, in Gran Bretagna, ha avuto la prontezza di chiamare il numero delle emergenze per far arrivare i soccorsi e salvare la madre, da tempo malata di fibromialgia, in preda ad un attacco di convulsioni: "Sono orgogliosa di lei".Continua a leggere

Maestre cancellano la strofa su Gesù per non offendere i musulmani - Bimba di 10 anni si ribella : «Su, brindiamo! Festeggiamo! Questo è il giorno di Gesù» ripete la strofa della canzoncina «Buon Natale in allegria» che ha rischiato di innescare un nuovo caso...

Galles - l'auto cadde nel fiume : Bimba di quasi 3 anni perse la vita - nessun colpevole : Un bruttissimo fatto di cronaca si è verificato nel marzo scorso in Galles, precisamente a Cardigan. Una bimba di quasi 3 anni infatti, Kiara Moore, fu lasciata da sola in auto dalla mamma, la quale era scesa per qualche minuto dalla vettura per prendere i soldi dal bancomat. Al suo ritorno però la vettura non era più sul posto. Immediatamente, allarmata, chiamò la Polizia, temendo un furto e sapendo che dentro ci fosse appunto la sua piccola ...

Margaux - la Bimba di 5 anni costretta a vivere in una 'bolla' salvata dalla ricerca europea : Una sfida che dimostra il potere scienza quando si fa rete'. Il caso di Margaux è uno dei più grandi successi figli degli investimenti europei in ricerca e innovazione. 'Senza innovazione e ricerca ...

Australia : Bimba di 7 anni aggredita e violentata nel bagno della scuola di danza : La piccola è stata aggredita, trascinata in bagno e poi brutalmente violentata a soli 7 anni da un uomo di 54 anni nella scuola di danza che frequentava, la vittima una bambina Australiana all'interno di una toilette di uno studio di danza a Kogarah, nel sud di Sydney. La piccola è stata aggredita da Anthony Sampieri che ha anche minacciato di ucciderla per costringerla a subire l'abuso. L'orribile scena sarebbe stata anche filmata dal ...

Roma - Bimba di 6 anni si sveglia ed esce in strada : papà era andato dall'amante - arrestato : Una vicenda tanto grave quanto surreale si è verificata nei giorni scorsi nella provincia di Roma, precisamente nel quartiere Battistini, dove una bambina di appena sei anni, in piena notte, svegliandosi e ritrovandosi sola in casa, ha deciso di uscire dall'abitazione e scendere per la strada, probabilmente a cercare i suoi genitori. Peccato che, secondo quanto riferito dal quotidiano Il Mattino, il suo papà l'aveva lasciata da sola in casa per ...

Bimba di 4 anni a un pedofilo in cambio di stupefacenti : Venduta” al vicino di casa in cambio di cocaina. È un’accusa pesantissima quella che grava sulle spalle di due genitori pisani: secondo gli investigatori della Dda fiorentina i due avrebbero permesso che l’uomo, un 45enne, abusasse della loro figlia, che all’epoca aveva 4 anni, per ottenere in cambio il rifornimento di sostanze stupefacenti. L’inch...

Taranto - si è svegliata dal coma la Bimba di 6 anni gettata dal balcone dal padre : La piccola muove sia le braccia che le gambe ed è uscita dal coma dopo un mese e mezzo: suo padre l'aveva gettata dal balcone di un palazzo di Taranto dopo una lite con la moglie e dopo aver accoltellato alla gola un altro figlio.Continua a leggere

TF : investì e uccise Bimba 8 anni - definitiva condanna a 30 mesi

Usa - babysitter picchia una Bimba di 2 anni per punizione : la piccola muore per le ferite : L'ennesima drammatica vicenda in cui a perdere la vita è una piccola bambina innocente si è verificata nei giorni scorsi ad Arlington, città dello Stato del Texas, negli Stati Uniti d'America. A provocare la morte della piccola Aniyah Darnell, una bimba di appena due anni, però, è stata la cattiveria assurda di quella che in realtà doveva prendersi cura di lei, la babysitter americana, Shamonica Page, che invece ha picchiato la piccola, prima ...