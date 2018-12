Biathlon | IBU Cup Idre 2018 | le pursuit incoronano Philipp Nawrath e Svetlana Mironova

Biathlon - IBU Cup Idre 2018 : nelle sprint odierne vincono Aristide Begue ed Elisabeth Hoegberg : Oggi è proseguita ad Idre, in Svezia, la stagione della IBU Cup di Biathlon: la prima tappa in calendario ha visto due sprint, quella maschile di 10 km che ha visto trionfare il francese Aristide Begue e quella femminile di 7.5 km che visto vincere la padrona di casa svedese Elisabeth Hoegberg. Non c’erano italiani al via nelle due prove. Nella gara maschile successo del transalpino Arestide Begue, perfetto al poligono, che ha chiuso in ...

Biathlon - nei guai due campioni olimpici russi : avviata dall’IBU un’inchiesta per doping : La Federazione Internazionale di Biathlon ha avviato un’inchiesta per doping all’indirizzo dei campioni olimpici Ustyugov e Sleptsova I campioni olimpici Evgenij Ustyugov e Svetlana Sleptsova, assieme ad altri due atleti russi ancora in attività, Alexander Chernyshev e Alexander Pechenkin, sono stati messi sotto inchiesta dalla Ibu, la Federazione internazionale di Biathlon, per doping. A quanto riporta la Ibu la decisione, già ...