Biathlon | Coppa del Mondo Pokljuka 2018 | trionfo della Norvegia nella staffetta singola

LIVE Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 in DIRETTA : inizia la stagione con le staffette - Italia all’assalto nella mista! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima tappa di Coppa del Mondo a Pokjuka (Slovenia). Sulle nevi slovene andranno in scena due staffette (singola e mista). L’Italia, senza nascondersi troppo, punta al podio nella seconda gara, nella quale vanta il bronzo olimpico, In continuità con lo splendido risultato di PyeongChang, Fabrizio Curtaz si affida all’usato sicuro. Sarà infatti Lisa Vittozzi al lancio seguita in seconda ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 oggi : gli orari delle staffette e come vederle in tv e streaming. Le startlist complete : oggi, domenica 2 dicembre, ha finalmente inizio la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Il primo round è a Pokljuka (Slovenia) e si riprenderà con la staffetta mista singola e la staffetta mista tradizionale, con l’Italia che vuol subito ben figurare per iniziare con il piede giusto quest’annata. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio delle gare di Biathlon a Pokljuka che saranno ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : le startlist ed i partecipanti alle staffette. Programma - orari e tv : Domenica 2 dicembre incomincia la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. Si riparte da Pokljuka (Slovenia) con la staffetta mista singola e la staffetta mista tradizionale, quella che siamo abituati a vedere alle Olimpiadi e dove l’Italia andrà a caccia di un risultato di lusso. Di seguito il calendario completo, il Programma dettagliato e l’orario d’inizio delle gare di Biathlon a Pokljuka che saranno trasmesse in diretta tv ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : l’Italia punta subito al podio con la staffetta mista : Si alza il sipario sulla Coppa del Mondo di Biathlon: domani la prima tappa stagionale, che quest’anno va in scena a Pokljuka, in Slovenia, vedrà la luce con due staffette, la singola, alle ore 12, e la mista alle ore 14.30. L’Italia, senza nascondersi troppo, punta al podio nella seconda specialità. Partiamo dunque dalla staffetta mista: l’Italia è in formazione tipo con Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Dominik Windisch e ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : confermato il quartetto Elite nella staffetta mista - Bormolini e Sanfilippo nella single mixed : La FISI (fisi.com) ha annunciato la composizione delle staffette azzurre che che prenderanno parte domenica 2 dicembre alle prime due prove di Coppa del Mondo a Pokljuka, in Slovenia. Il programma di gare della prima giornata prevede la single mixed alle ore 12.00 e la staffetta mista alle ore 14.30, entrambe saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e via streaming su www.Biathlon-world.com. Lo staff tecnico guidato dal direttore tecnico ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 Pokljuka. Torna la pista “grandi firme” che per la prima volta apre la stagione : Cambiano le abitudini, stavolta per forza di cose. Ormai da qualche stagione il circo di Coppa del Mondo di Biathlon si dava appuntamento in Svezia, ad Ostersund per la prima settimana di gare del circuito iridato stagionale ma quest’anno, con i Mondiali in programma proprio nella località scandinava, qualcosa sarebbe dovuto cambiare obbligatoriamente nei calendari di Coppa del Mondo e la sorpresa è che l’ouverture è stata assegnata ad un paese ...

Biathlon - Coppa del Mondo Pokljuka 2018 : il calendario completo delle gare. Programma - orari e tv : Dopo l’assaggio di ieri con le gare sprint della prima tappa di IBU Cup, anche la Coppa del Mondo di Biathlon scalda i motori ed è pronta a partire: il battesimo stagionale avverrà a Pokljuka, dove si partirà domenica 2 con le staffette miste per poi proseguire nel corso della settimana con le individuali, le sprint e le pursuit. Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 ed in streaming su Eurosport Player, mentre OA Sport vi ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Lukas Hofer e Dominik Windisch entrano nell’età della maturità. Crescono Bormolini e Montello : Si aprirà tra meno di tre giorni la Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019, la quarantaduesima della storia. Al maschile ci sarà ancora una volta la caccia al signore della specialità, Martin Fourcade, che dall’annata 2011-2012 domina la classifica generale e arricchisce il bottino francese nonostante la crescita e le ambiziose aspettative del norvegese Johannes Thignes Boe, classe 1993, che a lungo è stato in lotta con il transalpino per la ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : la stagione della conferma per l’Italia. Tra certezze e la ricerca di volti nuovi : Il Biathlon italiano si appresta ad affrontare il quadriennio olimpico della maturità per gran parte degli atleti della generazione dei nati a cavallo tra la fine degli anni ’80 e l’inizio del ’90. Si cercano conferme ma va costruito un eventuale ricambio generazionale perché dopo Pechino, con ogni probabilità, in pochi dei “veterani”, forse solo Lisa Vittozzi, proseguiranno nell’attività agonistica e non dimentichiamo che in mezzo, nel 2020, ...

Biathlon - Dorothea Wierer pronta per la stagione di Coppa del Mondo : “l’obiettivo è restare nella top 5” : Dorothea Wierer si prepara alla nuova stagione di Coppa del Mondo di Biathlon, indicando quelli che saranno i suoi obiettivi Dorothea Wierer è l’atleta di punta del Biathlon italiano, stando ai risultati delle ultime stagioni. “Spero di riuscire a confermarmi nelle prime cinque di Coppa del Mondo – ha spiegato l’altoatesina a FISI Tv (clicca qui per il video) -. Sicuramente non è facile perché il Biathlon comprende ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Dorothea Wierer “Voglio confermarmi tra le migliori - spero di non ammalarmi” : Dorothea Wierer si prepara a vivere il primo appuntamento di Coppa del Mondo a Pokljuka e l’azzurra si è raccontata in un’intervista a FISI Tv. Wierer ha parato della sua stagione: “spero di riuscire a confermarmi nelle prime cinque di Coppa del Mondo. Sicuramente non è facile perché il Biathlon comprende due sport, il fondo e il tiro, e deve combaciare tutto. È difficile, ma alla fine ho sempre raggiunto quello che ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018-2019 : Dorothea Wierer e la voglia di rivincita. La gemma delle Alpi vuole tornare a vincere : Dorothea Wierer si avvia alla sua nona stagione in Coppa del Mondo con motivazioni ed ambizioni importanti. Dopo aver chiuso le ultime tre stagioni nella top 5 della classifica generale, l’atleta nativa di Rasun delle Fiamme Gialle è indicata al pari di Lisa Vittozzi come una delle favorite nella lotta per la sfera di cristallo. Archiviata la delusione olimpica dove non ha trovato le condizioni per potersi esprimere al meglio, Wierer è ...

