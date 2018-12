Bianchi: «Ho preso insulti a Nord e a Sud, il calcio malato è un problema italiano»

ilnapolista

(Di domenica 2 dicembre 2018) L’intervista al Mattino Ottavionon rappresenta solo una delle memorie storiche più importanti delnapoletano, ma è anche un esempio di integrazione. Un bresciano che vive a Bergamo e che ha lavorato come allenatore a Napoli, Roma e Milano. Un cittadinotout court, a cui Il Mattino ha chiesto un’opinione sul razzismo nelI suoi racconti sono una sequenza di colpi al cuore: «Ancelotti ha ragione, è arrivata l’ora di smetterla. Cori ironici? Ma chi ride di certe canzoni? Detesto gli, tutto ciò che può sembrare di matrice razzista o offensiva non dovrebbe sentirsi negli stadi. Io certi tifosi non li capisco, non li ho mai capiti. E anche io, devo ammetterlo, non mi sono mai sforzato di capirli: a ogni contratto che firmavo chiedevo di non aver rapporti con loro, non volevo prendere parte a incontri o inaugurazioni o altro. E infatti, ...