Benazir Bhutto | 30 anni dalla sua elezione Cos’è cambiato per le donne in Pakistan?

(Di domenica 2 dicembre 2018) Sono trascorsi 30da quel 2 dicembre 1988, data in cuidivenne la prima donna a essere eletta primo ministro in un Paese islamico, ilce l’aveva fatta. Una delle pocheal mondo che era riuscita a sfatare il cliché che vede lein molti Paesi musulmani essere considerate come delle nullità. Non è facile esserenell’Islam ed è ancora più difficile quando si tenta e si riesce poi a ottenere un ruolo di prestigio: un ruolo decisionale per un’intera nazione, un ruolo che per alcuni è prerogativa esclusivamente degli uomini. Maci era riuscita. Già è molto difficile nella nostra democratica Europa ottenere un ruolo alla pari di un uomo, dovendo dimostrare di saper far bene il proprio lavoro, il doppio se non il triplo di un uomo. In un Paese islamico, nel quale il ruolo della donna è sempre subalterno, è quasi ...