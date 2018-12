Belluno | cacciatore precipita da un costone e perde la vita

meteoweb.eu

(Di domenica 2 dicembre 2018) Incidente questa mattina nel Bellunese: un uomo ha perso lamentre si trovava sul Venal di Montanes, impegnato in una battuta di caccia. A dare l’allarme un compagno, che non vedendo più l’amico ha allertato il 118. L’elicottero del Suem di Pieve di Cadore si è alzato in volo e durante la ricognizione nella zona indicata è stato avvistato il corpo inerme del 55enne, caduto per una cinquantina di metri tra le rocce. Constatato il decesso, la salma è stata ricomposta, recuperata con un verricello e portata a valle.L'articoloda unlaMeteo Web.