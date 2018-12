Bellator – Gabriele Casella si conferma imbattibile | l’atleta azzurro supera ai punti

sportfair

(Di domenica 2 dicembre 2018) Al suo ritorno a Roma,darà vita al primo incontro di “Fight For Love”, un grande progetto di solidarietà sociale Ieri sera, sabato 1° dicembre,, ha battuto Dani “Breezy” Traore inKickboxing (categoria 80 kg) per verdetto unanime della giuria.“Il Magnifico” ha avuto la meglio sul tedesco, un avversario ostico e preparato che alla fine si è piegato sotto i colpi sferzanti delromano.Al termine di un drastico taglio del peso di 10kgha dovuto trovare la chiave per penetrare l’imprevedibile guardia mobile di un avversario con un repertorio di colpi simile a quelli solitamente usati dal Magnifico. La partita è stata giocata dall’italiano in un crescendo continuo, dopo una prima ripresa di sostanziale equilibrio, quandoha rotto definitivamente la guardia dell’avversario con colpi di braccia che ...