Bayern Monaco | Hoeness | ' Ribery e Robben? Sarà il loro ultimo anno qui'

Bayern Monaco - Hoeness annuncia 'E l ultima stagione di Ribery e Robben' : Monaco DI BAVIERA - Per Franck Ribery e Arjen Robben, rispettivamente 35 e 34 anni, quella corrente sarà l'ultima con il Bayern Monaco. Lo ha annunciato il presidente del club bavarese Uli Hoeness. '...

Bayern Monaco - finisce un'era : "Robben-Ribery via a fine stagione" : ... con cui hanno vinto ben 19 trofei, 7 Bundesliga, 4 Coppe di Germania, 5 Supercoppe di Germania, una Champions League, una Supercoppa Uefa e una Coppa del Mondo per Club,.

Bayern Monaco - finisce un’era per i bavaresi : Hoeness annuncia l’addio di Ribery e Robben : Il presidente del club bavarese ha svelato che a fine stagione sia Robben che Ribery lasceranno il Bayern Monaco Il presidente del Bayern Monaco Uli Hoeness ha annunciato oggi l’addio di Franck Ribery e Arjen Robben al club tedesco alla fine di questa stagione. “Entrambi giocheranno sicuramente il loro ultimo anno“, ha dichiarato il manager del club bavarese durante una visita ad un club di tifosi dilettanti nella città ...

Bundesliga - il Borussia Dortmund vince ancora : insegue il Bayern Monaco : Borussia Dortmund inseguito dal Bayern Monaco in vetta alla Bundesliga, 2-0 contro il Friburgo per Reus e soci Vittoria in vetta alla classifica per il Borussia Dortmund, capolista, che si impone 2-0 contro il Friburgo nella sfida valida per la 13esima giornata di Bundesliga, a decidere l’incontro disputato al Signal Iduna Park le reti di Reus su rigore al 40′ e Alcacer al 91′. Bene anche il Bayern Monaco, i campioni di ...

Werder Brema-Bayern Monaco 1-2 - Kovac riprende a correre : Seconda vittoria di fila Il Bayern Monaco sembra essersi mess0 alle spalle la crisi d’autunno. La squadra di Kovac batte il Werder Brema per 2-1, cogliendo il secondo successo di fila tra Champions e Bundesliga dopo il rotondo 5-1 c0ntro il Benfica. È un risultato importante per i bavaresi, a secco da tre turni di campionato. Vantaggio di Gnabry nel primo tempo, pareggio di Osako poco dopo la mezz’ora e poi ancora rete di Swerge ...

Bayern Monaco - tensione tra i soci e Hoeness : "Sei bugiardo e vigliacco" : Il Bayern Monaco sta vivendo una stagione davvero particolare sia in campo che in dirigenza. Il club bavarese si è qualificato brillantemente agli ottavi di finale di Champions League con Kovac che ha ...

Bundesliga - Bayern Monaco nel caos. Hoeness insultato in assemblea : Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco. AP Esasperazione, rabbia e delusione. Quella di ieri sera è stata l'assemblea generale annuale più calda degli ultimi tempi in casa Bayern Monaco. Ad ...

Bayern Monaco - Ribery torna al gol e un tifoso perde la scommessa : 'Se segna - mangio una scopa' : Un digiuno sotto porta durato quasi 8 mesi, qualche problema con la nuova guida tecnica affidata a Kovac e una carriera, almeno apparentemente, diretta verso la sua fase calante. Franck Ribery ha ...

Fifa 19 & Adidas : disponibili le 4° maglie speciali di Juventus - Real Madrid - Bayern Monaco e Manchester United : EA Sports ha annunciato la disponibilità, a partire da oggi, delle 4° divise speciali, targate Adidas, di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United Ecco il trailer di annuncio delle 4 magliette in edizione limitata (da quest’anno acquistabili anche nei negozi!!) Come posso ottenere la 4° maglia di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester […] L'articolo Fifa 19 & Adidas: disponibili le 4° maglie speciali di ...

Ecco le nuove divise da collezione di Real Madrid - Manchester United e Bayern Monaco : Non solo la Juventus . Anche Real Madrid , Manchester United e Bayern Monaco hanno la loro "nuova" maglietta in edizione limitata, vale a dire circa 1000 esemplari per i collezionisti. L' Adidas , ...

Fifa 19 - svelate le quarte maglie di Juve - Real Madrid - Bayern Monaco e Manchester United : Ci sono l'audacia e la vitalità del leopardo sulla divisa del Manchester United, che celebra un club dalla storia nobile e rispettata in tutto il mondo. La grafica vulcanica sulla maglia speciale del ...

Fifa 19 & Adidas : disponibili le 4° maglie speciali di Juventus - Real Madrid - Bayern Monaco e Manchester United : EA Sports ha annunciato la disponibilità, a partire da oggi, delle 4° divise speciali, targate Adidas, di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco, Manchester United Ecco il trailer di annuncio delle 4 magliette in edizione limitata (da quest’anno acquistabili anche nei negozi!!) Come posso ottenere la 4° maglia di Juventus, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester […] L'articolo Fifa 19 & Adidas: disponibili le 4° maglie speciali di ...

Bayern Monaco - è caos totale. Kovac - ultima chiamata con il Benfica : ... pensiero che aveva, a grandi linee, già espresso pubblicamente: 'Abbiamo preso gol su errori individuali, quelli non li può evitare nessun allenatore al mondo - ha affermato -. Potete immaginare ...

Bayern Monaco - Kovac a rischio esonero : le alternative al croato [GALLERY] : 1/5 AFP/LaPresse ...