Basket serie C Silver | Pezzini battuta in casa dall' Ebro

Basket femminile - 8a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio attende San Martino di Lupari - Venezia a Lucca per continuare a vincere : Domenica 2 dicembre tornerà in campo la Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Con l’ottava giornata passerà in archivio un terzo della stagione regolare e si potranno cominciare a ricavare i primi bilanci dopo l’avvio del campionato. La classifica ha già iniziato a delinearsi in modo chiaro, evidenziando quali squadre potranno contendersi il titolo e quali invece dovranno lottare per la salvezza. Venezia, capolista sino ad ora ...

Basket - serie A-2 'spezzatino'. Domenica Agrigento-Tortona : Gli impegni con le rispettive nazionali da parte di molti giocatori di A-2 trasformano la decima giornata in uno spezzatino: undici partite si disputeranno questo weekend, altre tre mercoledì 5 ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Ricky Ledo - capocannoniere del campionato - saluta Reggio Emilia : Ricky Ledo, capocannoniere della Serie A 2018-2019 con 23.5 punti di media e un massimo di 41 contro Cantù, non è più un giocatore della Grissin Bon Reggio Emilia. La formazione allenata da Devis Cagnardi, che ha già visto Spencer Butterfield, già infortunato, far perdere le proprie tracce dopo esser andato negli Stati uniti, perde dunque la sua principale fonte di punti in questa travagliata annata. Il rapporto tra Ledo e la Pallacanestro ...

Basket - Serie A : Cantù (per ora) è salva - trovato un nuovo sponsor : Acqua San Bernardo Cantù è il nuovo nome della società che quest’oggi ha versato tutto il dovuto alla FIP scongiurando l’estromissione Acqua San Bernardo Cantù, così si chiamerà la società cestistica canturina dopo il rischio fallimento delle scorse settimane. Il club ha infatti pagato la rata da versare alla FIP e gli emolumenti per i giocatori, scongiurando dunque l’estromissione dal campionato almeno per il momento. Un ...

Serie A Basket – Torino - bye bye Larry Brown : scarso feeling e gioco superato - per la panchina spunta Pozzecco : Torino ha deciso di cambiare coach. Addio a Larry Brown, mal supportato dai risultati e sopportato dalla squadra: al suo posto Pozzecco o Pilastrini L’arrivo di Larry Brown, qualche mese fa, aveva portato grande entusiasmo a Torino, pronta a fare il salto di qualità con un allenatore dalla dimensione mondiale. Quello che è accaduto nelle settimane successive però, forse, non se lo aspettava nemmeno lo stesso allenatore. Torino è ...

Basket femminile - le migliori italiane della 7a giornata di Serie A1 : Virginia Galbiati e Laura Spreafico determinanti - conferme per Marzia Tagliamento e Sara Bocchetti : Archiviata la sosta per la Nazionale, è ripreso nel fine settimana il campionato italiano di Basket femminile. Nella settima giornata della Serie A1 2018-2019 sono state diverse le italiane protagoniste. Da segnalare soprattutto le ottime prestazioni di Virginia Galbiati e Laura Spreafico, decisive nelle vittorie di Sesto San Giovanni e Broni. Prove di assoluto valore anche per Marzia Tagliamento con Napoli e per Chiara Consolini con Ragusa. Nel ...

Basket - Serie A : Milano vola - sorridono Pesaro e Pistoia. L'analisi dell'ottava giornata : La pallacanestro si sa è questione di particolari che possono girare una partita da una parte o dall'altra: un tiro che entra o esce, il destino legato ad un'azione che dura un secondo. Questione di ...

Basket - Serie A : Marco Ceron operato alla testa dopo la paura durante Brescia-Torino : Germani Brescia, Marco Ceron è stato operato dopo aver subito una dura gomitata fortuita nella gara di ieri contro la Fiat Torino Basket, Serie A: il cestista della Germani Brescia, Marco Ceron, è stato lo sfortunato protagonista della gara di ieri contro la Fiat Torino. Ceron ha subito una gomitata fortuita da un avversario, stramazzando al suolo inizialmente privo di sensi. paura tra i compagni accorsi subito ad aiutare il ragazzo, il ...

Basket - i migliori italiani dell’ottava giornata di Serie A. Aradori migliore e sconfitto - bene Portannese e Bolpin : Nell’ottava giornata di Serie A 2018-2019 i giocatori italiani oltre la doppia cifra di valutazione sono stati in buon numero, ma nessuno è stato protagonista assoluto delle proprie partite: semmai, si possono indicare almeno tre co-protagonisti. Il primo, e migliore, è Pietro Aradori, che però alla prestazione individuale non fa corrispondere la vittoria, a causa di una Pesaro capace di andare oltre i propri limiti: peraltro, anche coi 19 ...

Basket - 8a giornata Serie A 2018-2019 : Brescia supera Torino - quinta sconfitta consecutiva per gli uomini di Larry Brown : Nel posticipo dell’ottava giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket Brescia supera Torino con il punteggio di 83-76. Prestazione convincente per gli uomini di coach Andrea Diana che hanno condotto la partita sin dal primo quarto approfittando delle grandi difficoltà che continuano ad accompagnare la formazione di Larry Brown. Con la vittoria odierna la Germani stacca il gruppo delle ultime in classifica e sale a 6 punti. La ...

Serie A Basket – Ecco come cambia la classifica dopo i risultati della 8ª giornata : Milano vince di misura su Cremona, Venezia non molla e rimane in scia: la nuova classifica dopo l’ottava giornata del campionato di Serie A di Basket Spettacolo ed emozioni dopo l’ottava giornata del campionato di Serie A di Basket, che non regala tuttavia scossoni in testa alla classifica. Milano supera di misura Cremona e resta al comando, con Venezia subito dietro dopo il successo su Avellino. Varese aggancia al terzo posto ...