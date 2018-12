Basket femminile | Serie A1 2018-2019 | ottava giornata | colpi Geas e San Martino contro

Basket femminile : un'altra volata amara per Amatori al Geodetico : ... nonostante almeno 4 facili appoggi sbagliati da 1 centimetro dal canestro che ovviamente peseranno nell'economia della gara. Il terzo quarto si gioca in assoluta parità con le due squadre a ...

Basket femminile - 8a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio attende San Martino di Lupari - Venezia a Lucca per continuare a vincere : Domenica 2 dicembre tornerà in campo la Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Con l’ottava giornata passerà in archivio un terzo della stagione regolare e si potranno cominciare a ricavare i primi bilanci dopo l’avvio del campionato. La classifica ha già iniziato a delinearsi in modo chiaro, evidenziando quali squadre potranno contendersi il titolo e quali invece dovranno lottare per la salvezza. Venezia, capolista sino ad ora ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : Schio ancora sconfitta - Bourges prende il largo in avvio e amministra : Quarta sconfitta consecutiva per Schio in questo difficile avvio di Eurolega 2018-2019 di Basket femminile. Le ragazze allenate da Pierre Vincent non sono riuscite a trovare la prima vittoria europea della stagione nell’impegno casalingo contro il Bourges Basket. La formazione francese si è imposta con il punteggio finale di 55-66, approfittando di una partenza al rallentatore della squadra di casa. A Schio non è bastata una buona seconda ...

Basket - Eurolega femminile 2018-2019 : Schio contro le francesi del Bourges per cercare la prima vittoria : Quarta partita di Eurolega per il Famila Schio, che dopo tre sconfitte consecutive spera di sbloccare la propria classifica domani sera, quando affronterà le francesi del Bourges nella cornice del PalaRomare. Il Bourges arriva in terra veneta con due vittorie e una sconfitta nel girone: all’esordio ha battuto il CCC Polkowice in trasferta e poi ha superato il Nadezhda in casa, per poi perdere con un non eccessivo svantaggio a Praga. La ...

Basket – Nazionale femminile - Crespi si scusa con Masciadri : “mi sembrava una presa in giro farla entrare per pochi secondi” : Marco Crespi, CT della Nazionale italiana femminile di Basket, ha parlato dopo le critiche ricevute per la mancata passerella alla Masciadri Coach Marco Crespi, CT della Nazionale italiana femminile, è stato preso di mira dopo l’ultima gara delle azzurre. Il motivo? Non aver regalato una passerella anche di pochi secondi alla capitana Masciadri nel giorno del ritiro dal Basket giocato. “Ammetto l’errore, ma purtroppo non si può ...

Basket femminile - le migliori italiane della 7a giornata di Serie A1 : Virginia Galbiati e Laura Spreafico determinanti - conferme per Marzia Tagliamento e Sara Bocchetti : Archiviata la sosta per la Nazionale, è ripreso nel fine settimana il campionato italiano di Basket femminile. Nella settima giornata della Serie A1 2018-2019 sono state diverse le italiane protagoniste. Da segnalare soprattutto le ottime prestazioni di Virginia Galbiati e Laura Spreafico, decisive nelle vittorie di Sesto San Giovanni e Broni. Prove di assoluto valore anche per Marzia Tagliamento con Napoli e per Chiara Consolini con Ragusa. Nel ...

Basket femminile - 7a giornata Serie A1 2018-2019 : Venezia ancora imbattuta - Broni supera San Martino di Lupari e raggiunge Napoli al terzo posto : Poche sorprese nella settima giornata del campionato italiano di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Venezia ha superato agevolmente Battipaglia continuando il proprio inizio di stagione impeccabile e mantenendo la testa della classifica. Schio si è liberata di Lucca conservando la seconda posizione, così come Napoli non ha deluso a Vigarano confermandosi al terzo posto. Bella vittoria per Broni che ha superato e staccato San Martino di ...

Basket femminile - 7a giornata Serie A1 2018-2019 : Venezia a Battipaglia - scontro d’alta classifica tra Broni e San Martino di Lupari : Archiviata la sosta per la Nazionale e conquistata una splendida qualificazione all’Europeo 2019 di Basket da parte delle azzurre di coach Marco Crespi, è tempo di tempo di tornare a concentrarsi sul campionato italiano di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Si riprende dalla settima giornata, che andrà in scena domenica 25 novembre. La capolista Venezia sarà impegnata nella trasferta di Battipaglia per proseguire il proprio inizio di ...

L'ItalBasket femminile vola agli Europei : battuta la Svezia : ROMA - L'Italbasket femminile stacca il pass per gli Europei in programma in Serbia e Lettonia, dal 27 giugno al 7 luglio. Le azzurre, al PalaMariotti di La Spezia, hanno battuto 62-56 la Svezia , 19-...

Basket femminile - l’Italia si qualifica agli Europei! Ruggito delle azzurre - battuta la Svezia : SI VOLA agli Europei! L’Italia non delude, sconfigge la Svezia per 62-56 a La Spezia e stacca il pass per la rassegna continentale di Basket femminile che si disputerà il prossimo anno in Lettonia e Serbia. Le azzurre dovevano battere le scandinave per accedere matematicamente alla fase finale del torneo e così hanno fatto, senza dover fare i conti per capire se sarebbero state tra le sei migliori seconde. Una prestazione corale delle ...

Basket femminile - l’Italia si qualifica agli Europei! Ruggito delle azzurre - schiantata la Svezia : SI VOLA agli Europei! L’Italia non delude, sconfigge la Svezia per 62-56 a La Spezia e stacca il pass per la rassegna continentale di Basket femminile che si disputerà il prossimo anno in Lettonia e Serbia. Le azzurre dovevano battere le scandinave per accedere matematicamente alla fase finale del torneo e così hanno fatto, senza dover fare i conti per capire se sarebbero state tra le sei migliori seconde. Una prestazione corale delle ...

Basket femminile - l’Italia si qualifica agli Europei! Ruggito delle azzurre - schiantata la Svezia : SI VOLA agli Europei! L’Italia non delude, sconfigge la Svezia per 62-56 a La Spezia e stacca il pass per la rassegna continentale di Basket femminile che si disputerà il prossimo anno. Le azzurre dovevano battere le scandinave per accedere matematicamente alla fase finale del torneo e così hanno fatto, senza dover fare i conti per capire se sarebbero state tra le sei migliori seconde. Una prestazione corale delle ragazze di coach Crespi è ...

LIVE Italia-Svezia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 in DIRETTA : le azzurre sprecano - la Svezia rientra : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, ultima sfida del girone di qualificazione all’Europeo 2019 di basket femminile in programma in Serbia e Lettonia. La Nazionale italiana guidata da coach Marco Crespi è chiamata a ripetere l’ottima prestazione di sabato in Croazia con la quale ha messo al sicuro la seconda posizione. Una vittoria darebbe alle azzurre la certezza del primo posto nel girone e la matematica ...

LIVE Italia-Svezia Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 in DIRETTA : azzurre a +19 all’intervallo! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, ultima sfida del girone di qualificazione all’Europeo 2019 di basket femminile in programma in Serbia e Lettonia. La Nazionale italiana guidata da coach Marco Crespi è chiamata a ripetere l’ottima prestazione di sabato in Croazia con la quale ha messo al sicuro la seconda posizione. Una vittoria darebbe alle azzurre la certezza del primo posto nel girone e la matematica ...