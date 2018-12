Barcellona-Villarreal 2-0 | gol di Piquè e Alena Atletico fermato dal Girona

Barcellona -Villarreal 2-0 : segnano Piqué e il giovane Alena : Barcellona-Villarreal 2-0 35' Piqué , 87' Alena Non era per nulla semplice per Valverde affrontare il match del Camp Nou contro un Villarreal sempre pericoloso e generalmente sfrontato e arrembante. Le ...

Probabili Formazioni Barcellona-Villarreal - La Liga 2-12-2018 : La Liga 2018-19, le Probabili Formazioni di Barcellona-Villarreal, 14^ Giornata, domenica 2 dicembre ore 18.30. Out Suarez, Dembelé dall’inizio.Barcellona-Villarreal, Probabili Formazioni ore 18.30. Il Barcellona per tornare in vetta alla classifica, il Villarreal per allontanasi dalla zona retrocessione. Al Camp Nou va in scena uno dei big match della Liga con i blaugrana che hanno già commesso due passi falsi, dopo la sconfitta in ...