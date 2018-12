Barcellona | Piquè guarda al futuro | potrebbe comprare il Reus

Barcellona - Pique guarda al futuro : potrebbe comprare il Reus : Gerard Pique pensa al futuro. Il 31enne difensore del Barcellona sarebbe infatti pronto a fare un importante investimento: secondo quando riportato dal quotidiano Metropolis Open, potrebbe presto ...

Champions - Psv-Barcellona 1-2 : Messi e Piqué sigillano il primo posto : La sostanza è questa: il Psv gioca, il Barcellona punisce. E alla fine vince pure 2-1, in una trasferta che sancisce il primo posto nel girone per Valverde e cancella tutti i desideri europei degli ...

Barcellona - Piqué alla guida senza patente : 48 mila euro di multa : Il difensore del Barcellona Gerard Piqué ancora nei guai per il comportamento al volante. Dopo esser stato condannato nel 2015 a pagare 10.500 euro per aver avuto un diverbio con la Guardia Urbana che ...

Barcellona - i progetti futuri di Gerard Piqué : “compro un club e creo una nuova competizione” : Gerard Piqué ha in mente grandi cose per il suo futuro dopo il ritiro dal calcio giocato, vuole acquistare un club, ma non solo Immerso nei suoi progetti imprenditoriali, lo spagnolo Gerard Piqué ha espresso l’intenzione di acquistare una squadra di calcio come passo successivo per espandere la sua attività al di fuori dei campi da gioco. In un’intervista che il quotidiano francese ‘L’Équipe’ pubblicherà ...

Barcellona - lite Vidal-Piquè : lo spogliatoio è una polveriera : Confronto acceso tra Vidal e Piquè, che fa seguito a quello tra il difensore e Suarez: in casa Barcellona c’è aria tesa Vidal e Piquè non riescono proprio a fare amicizia. In casa Barcellona la tensione è a fior di pelle quando si parla del cileno, il quale dapprima ha avuto da ridire col tecnico Valverde ed ora sembra abbia avuto una lite con il compagno Piquè. Il motivo? Una palla soggetta che Piquè ha deciso di andare a colpire ...

Barcellona - Piqué scende dal pullman e dà una testata allo specchietto : Il Barcellona di Ernesto Valverde domani sera alle ore 21 affronterà l'Inter di Luciano Spalletti allo stadio Giuseppe Meazza. All'andata i blaugrana vinsero per 2-0 frutto delle reti dell'ex Rafinha ...

Barcellona - Piquè tradito dallo smartphone : l’arrivo a Milano è col ‘botto’… di testa [VIDEO] : Piqué, che colpo… di testa: il difensore del Barcellona sbatte contro lo specchietto del pullman E’ tutto pronto per la sfida di domani sera di Champions League tra Inter e Barcellona: i bianconeri di Icardi ospitano a Milano la squadra spagnola per la quarta giornata della fase a gironi dell’ambito torneo europeo. Dopo il ko di fine ottobre, la squadra guidata da Spalletti cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a ...

Barcellona - Piquè tradito dallo smartphone l’arrivo a Milano è col ‘botto’… di testa [VIDEO] : Piqué, che colpo… di testa: il difensore del Barcellona sbatte contro lo specchietto del pullman E’ tutto pronto per la sfida di domani sera di Champions League tra Inter e Barcellona: i bianconeri di Icardi ospitano a Milano la squadra spagnola per la quarta giornata della fase a gironi dell’ambito torneo europeo. Dopo il ko di fine ottobre, la squadra guidata da Spalletti cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a ...

Barcellona - Piquè tradito dallo smartphone l’arrivo a Milano e col ‘botto’… di testa [VIDEO] : Piqué, che colpo… di testa: il difensore del Barcellona sbatte contro lo specchietto del pullman E’ tutto pronto per la sfida di domani sera di Champions League tra Inter e Barcellona: i bianconeri di Icardi ospitano a Milano la squadra spagnola per la quarta giornata della fase a gironi dell’ambito torneo europeo. Dopo il ko di fine ottobre, la squadra guidata da Spalletti cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a ...

Piqué - testata allo specchietto del pullman del Barcellona. VIDEO VIRALE : Un Piqué... distratto. Non in campo però, i tifosi del Barcellona possono stare tranquilli. Un po' meno fuori però, dove il centrale si è reso protagonista di un simpatico siparietto appena sceso dal ...

Barcellona-Real Madrid - Piquè umilia i blancos : “la manita è una tradizione” : Barcellona-Real Madrid, Piquè ha parlato subito dopo la conclusione della gara distruggendo i blancos dopo la sconfitta per 5-1 Gerard Piquè ci ha abituati a dichiarazioni molto forti e pungenti ed anche in occasione del Clasico vinto ieri dal suo Barcellona contro il Real Madrid, ci è andato giù duro. Il calciatore del Barca ha commentato così il 5-1 per i blaugrana: “È impossibile controllare la partita per tutti i novanta minuti, ...

Barcellona - rottura interna : è scontro tra Messi e Piquè : Barcellona – Un avvio di campionato piuttosto particolare quello del Barcellona. I blaugrana, primi in classifica, sono protagonisti del peggio avvio di una capolista nel campionato spagnolo. La squadra di Valverde guarda tutti dall’alto in basso (appaiata in classifica col Real Madrid a quota 14), ma non è reduce dalle sue solite partenze sprint. Una […] L'articolo Barcellona, rottura interna: è scontro tra Messi e Piquè proviene da Serie ...

Barcellona - rottura interna : è scontro tra Messi e Piquè : Barcellona – Un avvio di campionato piuttosto particolare quello del Barcellona. I blaugrana, primi in classifica, sono protagonisti del peggio avvio di una capolista nel campionato spagnolo. La squadra di Valverde guarda tutti dall’alto in basso (appaiata in classifica col Real Madrid a quota 14), ma non è reduce dalle sue solite partenze sprint. Una […] L'articolo Barcellona, rottura interna: è scontro tra Messi e Piquè proviene da Serie ...

Barcellona - faida interna allo spogliatoio : Messi vs Piquè : Barcellona, Messi e Piquè protagonisti di uno screzio che potrebbe avere ripercussioni sulla serenità dello spogliatoio blaugrana Barcellona, Messi vs Piquè, un duello che sta accendendo lo spogliatoio blaugrana. Avere crepe interne non fa mai bene e nelle ultime ore sembra proprio che in casa Barca sia scoppiato un vero e proprio caso. “Piqué non sopporta che Messi non ci metta la faccia in queste situazioni e parli con i media solo ...