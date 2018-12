Barbara D' Urso risponde seccata ad Al Bano | ' Qualcuno ti riferisce cose sbagliate'

Paola Caruso incinta ha un malore in diretta a Domenica Live - Barbara D'Urso costretta a interrompere l'intervista : Paola Caruso ha scoperto di essere incinta mentre registrava Pechino Express, da allora le cose sono molto cambiate. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi oggi ospite a Domenica Live ha...

Domenica Live - Barbara d’Urso gela Al Bano : “Ti riferiscono cose sbagliate” : Barbara d’Urso getta il sospetto su Al Bano a Domenica Live Barbara d’Urso ha oggi ospitato Loredana Lecciso per parlare di quello che aveva affermato Al Bano qualche giorno fa riguardo al rinvio della sua ospitata a Domenica Live. Durante quell’intervista il cantante aveva affermato di aver avvertito la conduttrice napoletana che non sarebbe venuto in trasmissione e aveva anche aggiunto che Barbara aveva fatto della sua ...

Barbara D'Urso ad Elia : 'Se non parli nemmeno stavolta non ti invito più in studio' : La puntata odierna di Domenica Live si sta rivelando ricca di colpi di scena. Tra i vari ospiti del programma di Barbara D'Urso ci sono alcuni ex concorrenti del Grande Fratello VIP. Tra questi, quello che sta facendo maggiore scalpore è Elia Fongaro, la nuova fiamma dell'attrice Jane Alexander. La conduttrice ha deciso di mettere alle strette il ragazzo chiedendogli se fosse o meno innamorato di Jane: "Se neanche questa volta mi vuoi rispondere ...

Domenica Live - Paola Caruso incinta : «Un'altra avrebbe abortito». Malore in diretta - Barbara D'Urso costretta a interrompere l'intervista : Paola Caruso ha scoperto di essere incinta mentre registrava Pechino Express, da allora le cose sono molto cambiate. L'ex concorrente dell'Isola dei famosi oggi ospite a Domenica Live ha...

Elia Fongaro glissa su Jane : Barbara d’Urso perde la pazienza : Barbara d’Urso commenta l’omissione di Elia Fongaro su Jane Alexander Dopo il talk dedicato al GF Vip, Barbara d’Urso ha chiesto oggi a Elia Fongaro che cosa pensasse delle parole dette qualche ora prima da Jane Alexander. Prima però che Fongaro potesse rispondere Barbara ha lanciato una frecciata velenosa al suo ospite: “Vediamo se ora rispondi, perchè se non parliamo nemmeno questa volta di Jane, allora non ti invito ...

Barbara D'Urso - nuova gaffe osé : scappa la parolaccia in diretta a Domenica Live - Video : gaffe in diretta tv per Barbara D'Urso, la signora degli ascolti della Domenica pomeriggio, che anche quest'oggi abbiamo ritrovato al timone della sua fortunatissima Domenica Live. Nel corso della prima parte della trasmissione, mentre si parlava di Den Harrow e delle presunte violenze nei confronti della sua ex moglie, la conduttrice partenopea si è lasciata andare ad un lapsus a luci rosse che ovviamente non è passato inosservato e ha fatto il ...

