Barbara d' Urso asfalta Al Bano E il balletto delle Lecciso imbarazza le Kessler

Barbara D'Urso gela Al Bano : «Qualcuno ti riferisce cose sbagliate su di me» : A Domenica Live Barbara D'Urso si toglie un sassolino dalla scarpa, a proposito della mancata partecipazione di Al Bano lo scorso 4 novembre alla sua strasmissione. Loredana Lecciso è in studio e ...

Barbara D'Urso - la brutta voce che gira a Mediaset : 'Il suo programma rinviato alla prossima stagione' : Si prevedono grandi turbolenze sul panorama dei palinsesti di Mediaset. Il prossimo reality del Biscione doveva essere La Fattoria, condotto da Barbara D'Urso e doveva essere una pausa di respiro tra ...

Paola Caruso ha un malore in diretta da Barbara D'Urso - intervista sospesa : Paola Caruso è stata intervistata da Barbara D'Urso a Domenica Live ed ha raccontato tutte le dolorosissime tappe vissute negli ultimi mesi a causa del suo ex fidanzato Francesco dal quale aspetta un bambino. La donna si è lasciata andare a confessioni inaspettate così private da avere un malore dovuto all'agitazione in diretta e spingere la padrona di casa ad interrompere l'intervista e rimandarla alla prossima settimana. Paola Caruso racconta ...

Barbara D'Urso risponde seccata ad Al Bano : 'Qualcuno ti riferisce cose sbagliate' : Barbara D'Urso, durante la puntata di "Domenica Live" di oggi, domenica 2 dicembre, è tornata a parlare di quanto accaduto qualche settimana fa, quando AlBano Carrisi ha disertato improvvisamente un'ospitata alla sua trasmissione senza dare spiegazioni. Nel corso della seconda parte del programma, la conduttrice ha accolto in studio Loredana Lecciso, approfittando dell'occasione per parlare nuovamente del "caso Al Bano", dando anche una pungente ...

Domenica Live - Barbara d’Urso gela Al Bano : “Ti riferiscono cose sbagliate” : Barbara d’Urso getta il sospetto su Al Bano a Domenica Live Barbara d’Urso ha oggi ospitato Loredana Lecciso per parlare di quello che aveva affermato Al Bano qualche giorno fa riguardo al rinvio della sua ospitata a Domenica Live. Durante quell’intervista il cantante aveva affermato di aver avvertito la conduttrice napoletana che non sarebbe venuto in trasmissione e aveva anche aggiunto che Barbara aveva fatto della sua ...

Domenica live - Barbara D'Urso deve interrompere l'intervista con la Caruso : 'Sto male... potevo abortire' : Paura a Domenica live mentre nel salotto di Barbara D'Urso si era accomodata Paola Caruso , reduce da Pechino Express, dove ha scoperto di essere incinta di Francesco Caserta . La Caruso, ora al ...

Barbara D'Urso ad Elia : 'Se non parli nemmeno stavolta non ti invito più in studio' : La puntata odierna di Domenica Live si sta rivelando ricca di colpi di scena. Tra i vari ospiti del programma di Barbara D'Urso ci sono alcuni ex concorrenti del Grande Fratello VIP. Tra questi, quello che sta facendo maggiore scalpore è Elia Fongaro, la nuova fiamma dell'attrice Jane Alexander. La conduttrice ha deciso di mettere alle strette il ragazzo chiedendogli se fosse o meno innamorato di Jane: "Se neanche questa volta mi vuoi rispondere ...