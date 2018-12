Bambina di 4 anni salva la madre con le convulsioni chiamando il numero di emergenza

Ludovica - 12 anni e 7 milioni di spettatori : chi è la Bambina che interpreta l'amica geniale Lenù : 'A scuola hanno fatto uno striscione per me. Sopra c'era scritto: sei la nostra amica geniale' Martedì scorso, su Rai 1, le prime due puntate de l'amica geniale, la serie tv di Rai Fiction, Hbo e ...

Sposa Bambina a 6 anni - a 18 ottiene finalmente il divorzio : “Il mio sogno ora è studiare” : Pintudevi è una ragazza indiana nata nel Rajasthan diciotto anni fa. Nonostante la giovane età quando era solo una bambina, a sei anni, è stata costretta a Sposarmi. E ora finalmente, grazie all’aiuto di una Ong, ha ottenuto il divorzio: “Sono finalmente libera”, ha detto all’agenzia di stampa Ani.Continua a leggere

Lascia la figlia di 6 anni da sola di notte per andare dall’amante : la Bambina si sveglia ed esce di casa : Avrà pensato che la notte era il momento più propizio per andare dall’amante, ma c’era un unico problema: era in casa da solo con la figlia di sei anni che dormiva. L’ha dunque Lasciata da sola, in piena notte, ed è uscito, ma la bimba si è svegliata e quando si è accorta di essere da sola si è spaventata e ha deciso di uscire di casa, iniziando a vagare per le strade del quartiere. E’ accaduto la scorsa notte a Roma. A ...

La tomba di una Bambina di due anni presa di mira. La madre : “Disgustoso” : Una tomba diversa dalla altre. Diversa, perché quella tomba appartiene a un bimba di due anni appena. Tutti i giorni, da quando il suo angioletto è volato in cielo, la mamma ha fatto visita alla tomba della figlia. Lo ha fatto anche alcuni giorni fa quando ha fatto una scoperta terribile. Una scoperta che indigna. La storia viene da Venaria Reale, nel Torinese, dove i ladri non risparmiano neanche le tombe dei bambini. Dalla tomba, che si trova ...

Taranto - è uscita dal coma la Bambina di 6 anni lanciata dal balcone dal padre : Per la piccola si era temuto il peggio, nell'impatto aveva infatti riportato ferite molto gravi. Il padre voleva punire la moglie per la fine della relazione

Bambina di 6 anni uccide il fratellino. Erano soli in macchina : Una Bambina di 6 anni ha ucciso il fratellino di solo un anno. E' successo a Huston, in Texas, i due piccoli Erano stati lasciati in macchina da sol i. Il padre infatti era sceso per entrare in un ...

Bomporto - Bambina morta a 11 anni. Dolore a scuola per Noemi : Bomporto , Modena, , 20 novembre 2018 - Una vita troppo breve quella di Noemi Nesi , durata solo 11 anni, ma davvero speciale. Da neonata, prima del trapianto di cuore all'ospedale Sant'Orsola , era ...

Tragedia a Modena - muore Bambina di 11 anni : le era stato trapiantato il cuore : La piccola è stata trovata priva di sensi dai genitori nella sua cameretta di Sorbara di Bomporto: inutili i tentativi di rianimazione. Noemi soffriva di problemi cardiaci fin dalla nascita.Continua a leggere

Roma - una donna di 62 anni diventa mamma partorendo una Bambina : Alle 12:14 della mattinata di mercoledì 14 novembre a Roma, all'ospedale San Giovanni, una donna di 62 anni ha partorito una bambina. Nata da parto cesareo programmato con anestesia epidurale, la piccola pesa tre chili e duecento grammi e sia lei, sia la madre, al momento godono di buona salute. Si è fatta impiantare l'embrione a Tirana, in Albania La donna, che di professione è un'infermiera, è ricorsa all'embriodonazione a Tirana, in Albania. ...

Bambina cresciuta per due anni in un bagagliaio - salvata dal meccanico : Rosa Maria Da Cruz, dopo diversi anni dall'incredibile vicenda che l'ha vista protagonista, è accusata di maltrattamento su minori e ora rischia fino a 20 anni di carcere. La cinquantenne francese, infatti, a causa di una gravidanza arrivata a seguito di una relazione clandestina, nel 2011 ha deciso di far crescere sua figlia, la piccola Serena, nel bagagliaio della sua auto. Per fortuna, nel 2013, un meccanico ha scoperto e denunciato il fatto, ...

'Gotine rosse' - la Bambina contadina di Giovanni Fattori da mercoledì 14 novembre a Villa Mimbelli a Livorno : La bambina è in viaggio. Il museo di Villa Mimbelli a Livorno si prepara ad accogliere ' Gotine rosse ' , il famoso ritratto di una bambina contadina dipinto da Giovanni Fattori. Il capolavoro del ...

Davide contro Golia : Bambina di 8 anni sfida Kellogg’s : Nessun volto femminile sulle scatole dei suoi cereali preferiti, così una bambina di 8 anni decide di sfidare il colosso della Kellogg’s. A soli otto anni la piccola Daliah Lee ha apertamente sfidato il colosso dei cereali Kellogg’s. Ha deciso infatti di inviare la propria polemica lettera all’azienda, da Canberra – Australia a Battle Creek, Michigan – Stati Uniti. Al centro della sua protesta ci sono le immagini ritratte sulle ...

