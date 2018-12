Babbi Natale per il Regina Margherita GALLERY

A Torino si punta a 20 mila Babbi Natale al Regina Margherita per far festa con i piccoli pazienti ricoverati : Tutti confluiranno per le 10.30 davanti al Regina Margherita in piazza Polonia dove sono previsti spettacoli, musica e una grande festa per tutti. Prevista inoltre la presenza della sindaca di Torino ,...

Casting per Babbi Natale per alcuni Centri Commerciali : Le festività natalizie si avvicinano sempre più e sono in corso alcune selezioni per reperire Babbo Natale per i Centri Commerciali di varie città. In particolare, si cercano innanzitutto numerosi attori per Centri Commerciali di Milano, Roma, Bergamo e Bologna. Gli attori che verranno scelti non dovranno limitarsi a rappresentare il personaggio ma dovranno anche interagire con i bambini. I candidati per questo Casting devono dare la ...