Australia | uno studio rivela | ' I cristiani praticanti preferiscono la musica classica'

Australia - 17enne attaccato da uno squalo davanti agli amici : ferite a braccia e gambe : Secondo la ricostruzione dei quotidiani locali il giovane, un ragazzo di diciassette anni, è stato attaccato da uno squalo quando, insieme ad alcuni amici, stava pescando al largo dalla città di Nhulunbuy, in Australia. Gli amici sulla barca hanno fatto un gran lavoro per bloccare la perdita di sangue.Continua a leggere

L'Italia contro l'Australia sogna uno storico colpo : Padova. Dopo la Georgia, tocca all'Australia. Messe da parte le paure di sabato scorso, L'Italia del rugby torna in campo a Padova per cercare le conferme. Senza Parisse, out anche contro gli All ...

Australia - uomo attaccato e ucciso da uno squalo nel Queensland - : La vittima è un 33enne che si trovava a Cid Harbour, nelle isole Whitsunday, in gita insieme a un gruppo di amici

Australia - 33enne ucciso dall'attacco di uno squalo : Lo scorso martedì, un ragazzo di 33 anni è stato ucciso da uno squalo a Cid Harbour, nello Stato del Queensland in Australia.La vittima si trovava su una barca a vela insieme ad altre 10 persone ma, quando sono arrivati a Cid Harbor, il giovane e un'altra donna, sono scesi dallimbarcazione per praticare il paddle board, la variante del surf praticata stando in piedi sulla tavola e usando una pagaia per remare. Ma quando il ragazzo si è tuffato ...

MotoGP - GP Australia. L'editoriale di Guido Meda : 'Yamaha per uno - Ducati per tutti' : incredibile come certe piste abbiano il potere di trasformare persone, situazioni, valori. Phillip Island, Australia, è da sempre una storia a sé . Una pista con sole due frenate e molte curve di ...

MotoGP Australia 2018 - Gara - Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8 : Chi si aspettava un Marc Marquez (Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8) vacanziero in Australia, ammorbidito dai festeggiamenti per il mondiale appena stravinto in Giappone, non aveva fatto i conti col personaggio. Il settimo titolo iridato non ha placato la sua fame e, in 1'29«199, si è preso la sesta pole stagionale, quinta consecutiva a Phillip Island, 51/a da quando corre in MotoGP. Alle spalle del cannibale Honda, ...

MotoGP Australia 2018 - Qualifiche - Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8 : Tre italiani nei primi quattro (Diretta Esclusiva Sky Sport Uno HD differita Tv8) della lista dei migliori tempi del venerdì sono un buon presagio per il weekend sulla pista di Pillip Island, teatro domenica del Gp d'Australia, terz'ultima prova del Mondiale MotoGP. Andrea Iannone con la Suzuki ha fatto meglio di tutti nelle seconde libere, precedendo di 160 millesimi Danilo Petrucci con la Ducati Pramac, di 223 l' 'intrusò ...

MotoGP - GP Australia 2018. Canguri - gabbiani e cigni in pista : Phillip Island diventa uno zoo nelle prove libere : Il circuito di Phillip Island, situato nella regione di Victoria, ha assunto il suo aspetto attuale dopo un restyling ultimato nel 1988. È una pista fantastica, probabilmente una delle più belle ...