Atletica | ottavo posto per Valeria Straneo alla maratona di Valencia | ottimo il rientro

(Di domenica 2 dicembre 2018) Felicità e soddisfazione peral termine delladi, conclusa all’Un ritorno sulla sua distanza, dopo oltre due anni. L’azzurraha corso ladi, in Spagna, per chiudere con il tempo di 2h30:26 all’. Era dalle Olimpiadi di Rio, 840 giorni fa, che non si presentava al via di una prova sui 42,195 chilometri. La 42enne alessandrina del Laguna Running, primatista italiana dal 2012 con 2h23:44, si lascia alle spalle i problemi fisici che l’hanno frenata nelle ultime due stagioni, in una corsa affrontata con poco più di due mesi di preparazione specifica sotto la guida tecnica del coach Massimo Magnani, durante la quale aveva vinto il tricolore di mezzain ottobre (1h12:04). Per la vicecampionessa mondiale del 2013 e argento europeo nel 2014, oggi un parziale a metà gara di 1h14:36 ...