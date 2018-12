Atalanta-Napoli, i convocati: Albiol c’è, out Ounas

ilnapolista

: Atalanta-Napoli: tutti convocati tranne Verdi e Chiriches #ForzaNapoliSempre - sscnapoli : Atalanta-Napoli: tutti convocati tranne Verdi e Chiriches #ForzaNapoliSempre - VarskySports : Sampdoria 4 (G. Ramirez 1)-Bologna 1; SPAL 2 - Empoli 2 1?Juventus 40 2?Napoli 29 3?Inter 28 4?Lazio 23 5?Milan 22… - annalisapanello : RT @francescoceccot: Il coro su Pessotto cantato ieri a Firenze gira negli stadi dal 2008 lanciato dai tifosi dell'inter. Ma per questo fin… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Gli uomini di Ancelotti Contrordine da Castel Volturno: ilritrova Raul, o quantomeno decide di partire verso Bergamo portandosi dietro il centrale spagnolo. Smentita l’indiscrezione lanciata da Sky, ieri, sul forfait dell’ex Real Madrid.ha svolto lavoro con i compagni nella seduta mattutina di oggi. Outper un leggero affaticamento muscolare, prima convocazione in azzurro per Amin Younes. Anche Meret e Ghoulam si uniranno al gruppo in partenza per la Lombardia, ancora fuori causa Simone Verdi. Sotto, la lista completa degli uomini a disposizione di Ancelotti.Portieri: Ospina, Karnezis, Meret;Difensori:, Malcuit, Luperto, Mario Rui, Ghoulam, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj;Centrocampisti: Allan, Zielinski, Fabian Ruiz, Diawara, Hamsik, Rog;Attaccanti: Callejon, Insigne, Younes, Mertens, Milik.L'articolo, i ...