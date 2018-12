Astronomia e asteroidi - Il 17 dicembre potremo ammirare in cielo sciame delle Geminidi

Astronomia : spettacolare staffetta in cielo - 5 asteroidi in 4 giorni : Spettacolo astronomico nel cielo di novembre: una staffetta di asteroidi , dal diametro compreso fra 7,9 e 30 metri, culminerà il 12 novembre con quello che viene soprannominato “asteroide di Halloween“, 2015 TB145, che torna a salutare il nostro pianeta dopo 3 anni, passando a un terzo della distanza fra la Terra e il Sole. In tutti i casi si tratta di passaggi “ravvicinati”, ma a distanza di sicurezza, come confermato ...

Astronomia - la minaccia dei “centauri” per la Terra : ecco con quale frequenza e con quali conseguenze catastrofiche questi asteroidi potrebbero colpire il nostro Pianeta e non solo : Gli astrofisici Mattia Galiazzo e Rudolf Dvorak dell’Università di Vienna, in collaborazione con Elizabeth A. Silber (Brown University, USA), hanno analizzato lo sviluppo della traiettoria a lungo termine dei centauri, i corpi minori del sistema solare che originariamente hanno orbite comprese tra quelle di Giove e Nettuno. Nello studio, pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, i ricercatori hanno stimato il numero di ...