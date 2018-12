Ascolti tv sabato 1 dicembre 2018

Ascolti TV | Sabato 24 novembre 2018. Tú sí que vales 29% - Portobello non migliora (15.1%). American Crime Story Versace parte dall’1.6% : Castrogiovanni, Belen, Sakara Su Rai1 il quarto appuntamento con Portobello di Antonella Clerici ha conquistato 3.197.000 spettatori pari al 15.1% di share. Su Canale 5 la semifinale di Tú sí que vales 5 ha raccolto davanti al video 5.069.000 spettatori pari al 29% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.187.000 spettatori pari al 5.3% di share mentre Bull ha raccolto 1.024.000 spettatori pari al 5% di share. Su Italia 1 L’Era ...

Ascolti TV | Sabato 17 novembre 2018. Quasi 8 mln per la Nazionale (34.6%). Don Camillo immortale (6.5%). Caduta Libera vince nettamente su L’Eredità. Amici 21.2% : Giorgio Chiellini Su Rai1 il la partita Italia-Portogallo di Nations League ha conquistato 7.979.000 spettatori pari al 34.6% di share. Su Canale 5 La Ragazza del Dipinto ha raccolto davanti al video 2.033.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha interessato 1.331.000 spettatori pari al 5.7% di share mentre il doppio episodio di Bull ha raccolto 1.127.000 spettatori pari al 5.6% di share. Su Italia 1 Pan – Viaggio ...

