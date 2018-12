Arsenal-Tottenham | formazioni ufficiali e partita in diretta live

Arsenal-Tottenham - tutte le quote : Arsenal e Tottenham, protagoniste di un ottimo avvio stagione, si sfidano nel match di cartello del quattordicesimo turno di Premier League. Il North London derby si preannuncia infuocato. I Gunners, ...

Spettacolo in Premier : pari tra Arsenal-Liverpool - lacrime Leicester - vittoria Tottenham [FOTO] : RISULTATI Premier- In Inghilterra si è giocato l’undicesimo turno di campionato giornata e i fari erano puntati sulla partita tra Arsenal e Liverpool. E’ finita 1-1, con tante occasioni ma nessun gol nel primo tempo e le reti di Milner e di Lacazette nel finale. Ora il Liverpool è in testa con 27 punti, ma domani il City, che è a 26 e ospita il Southampton, potrebbe effettuare il sorpasso. Il Chelsea potrebbe invece raggiungere ...

Carabao Cup - i risultati : gol e spettacolo per Chelsea - Arsenal e Tottenham : Carabao Cup, i risultati – Si sono giocate partite molto importanti valide per la Carabao Cup, la Coppa inglese, spettacolo da parte del Chelsea di Maurizio Sarri che continua ad entusiasmare, successo per 3-2 contro il Derby, due autogol per gli ospiti, in rete anche Fabregas per gli ospiti. Bene anche l’Arsenal che supera il turno contro il Blackpool, in rete anche l’ex Juventus Lichtsteiner. Ok il Tottenham, segna ...