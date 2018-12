Arbitro Rocchi | VAR rigore negato a Zaniolo in Roma-Inter Video | D' Ambrosio graziato e

Lazio - Inzaghi : 'La Roma non è in crisi. Arbitro Rocchi? E' una garanzia' : Non si fida della Roma, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio alla vigilia del derby contro i giallorossi, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello: Insidie. 'Il derby è una ...