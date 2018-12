Antonella Clerici raddoppia il sabato sera dopo Portobello

lanostratv

: Ad Alessandria anche oggi in piazza con la campagna di sensibilizzazione contro la #violenzasulledonne… - poliziadistato : Ad Alessandria anche oggi in piazza con la campagna di sensibilizzazione contro la #violenzasulledonne… - lusurpateur_ : @tomlupi75 Il mio idolo è Harvey Milk. Detto questo a condurre Portobello c’è Antonella Clerici. Preferisco “esultare” che lamentarmi. - monymo76 : RT @tvblogit: Portobello e l'amore gay: ecco perché Antonella Clerici ieri ha scritto una bella pagina di… -

(Di domenica 2 dicembre 2018)ancora neldi Rai1Andrà in onda8 dicembre a partire dalle 20.35 su Rai1 l’ultima puntata di, il programma lanciato molti anni fa da Enzo Tortora, riportato in video quest’anno dall’ex conduttrice de La prova del cuoco. Si è alzato il 27 ottobre scorso il sipario di2018, che ha vistoimpegnata per 6te sulla prima rete della Rai. Ma cosa farà? La notizia circola da tempo ma da qualche giorno a confermarla sono stati i promo trasmessi sulle reti Rai:sarà su Rai1 ancora per un, esattamente il 15 dicembre, per la conduzione di Festa di Natale-Unata per Telethon. Se ne parlava già da settimane, ma ora è dunque arrivata la conferma: laè l’erede ufficiale del suo amico e collega ...