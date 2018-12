scuolainforma

: ANCODIS: un errore bocciare emendamento esonero collaboratori DS - scuolainforma : ANCODIS: un errore bocciare emendamento esonero collaboratori DS -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Il comunicato stampa didell’1 dicembre 2018. L’associazione, nel comunicato di seguito pubblicato, prende posizione in merito alla bocciatura da parte della V Commissione Bilancio alla Camera dell’che prevedeva l’del 1° Collaboratore Vicario nelle scuole in regime di reggenza.: bocciato in Commissione Bilancio l’che prevede l’per il 1° Collaboratore del DS nelle scuole in regime di reggenza. Il comunicato dell’1 dicembre 2018 Un colpo alla scuola italiana che non ammette giustificazioni.Senza parole…In merito alla bocciatura dell’che prevede l’del 1° Collaboratore nelle scuole in reggenza, siamo fortemente indignati per una scelta che NON consente alle scuole di funzionare bene e meglio.Proviamo prima a fare il punto sulla situazione al precedente A.S.:– le ...