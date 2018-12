Anche Iliad potrebbe iniziare a vendere smartphone a rate

Dirompente Iliad - trascina sotto Anche WindTre : dati per nulla incoraggianti : La forza Dirompente di Iliad ha travolto anche WindTre: dopo avervi parlato delle perdite subite da TIM e Vodafone, adesso tocca all'operatore unico nazionale. Come riporta 'UniversoFree.com', la società ha divulgato agli investitori i dati finanziari aggiornati al Q3 2018, che mostrano un chiaro calo delle entrate. Il periodo più buio si è registrato proprio nell'ultimo trimestre, visto che proprio in questo periodo i ricavi sono scesi del ...

Iliad rimane immobile durante il Black Friday. Rivoluzionaria Anche in questo? : Sono rimasti delusi coloro che per il Black Friday avrebbero scommesso su offerte clamorose da parte di Iliad L'articolo Iliad rimane immobile durante il Black Friday. Rivoluzionaria anche in questo? proviene da TuttoAndroid.

TIM perde 39.000 linee Mobile resistendo all’arrivo di iliad - grazie Anche a Kena : TIM ha pubblicato i risultati del terzo trimestre del 2018 e mira a sottolineare il dato relativo alla crescita dei ricavi da servizi del Gruppo. TIM sembrerebbe dunque aver resistito al mutamento dello scenario regolatorio e competitivo, dopo l’ingresso di iliad, anche grazie al secondo brand Kena Mobile, tuttavia l’aggiudicazione delle frequenze del 5G non è contemplata. L'articolo TIM perde 39.000 linee Mobile resistendo all’arrivo di iliad, ...

Anche Ho. Mobile lancia la sua offerta operator attack : 50 GB - minuti e SMS illimitati a 7 - 99 euro per i clienti Iliad : Ormai le offerte operator attack sono all’ordine del giorno, e Anche Ho. Mobile lancia la sua iniziativa per richiamare i clienti passati ad Iliad. Infatti sconta la sua unica offerta attuale di 2 euro per leggi di più...

Secondo OpenSignal la rete 4G di Wind è la peggiore in Italia - Anche Iliad fa meglio : Secondo il report rilasciato a ottobre da OpenSignal, la rete 4G di Wind è la peggiore in Italia, superata anche da Iliad che non dispone di una rete proprietaria. L'articolo Secondo OpenSignal la rete 4G di Wind è la peggiore in Italia, anche Iliad fa meglio proviene da TuttoAndroid.

Endemici problemi Iliad Italia Anche oggi 12 ottobre - weekend non privo di malfunzionamenti? : Non è affatto sbagliato parlare di problemi Endemici Iliad Italia o latenti (come dir si voglia) in questo periodo. Oramai, da una decina di giorni, con prima impennata considerevole lo scorso weekend, il servizio non funziona correttamente in alcune zone d'Italia, non a caso quelle più densamente popolate. Ad essere particolarmente colpito non è la funzione voce garantita dall'operatore ma quella della rete dati, con la velocità 4G vera e ...

Iliad fa a pugni con le bAnche e non permette l’utilizzo di alcuni servizi : Iliad ha ancora problemi con i servizi bancari di alcune banche italiane. L'operatore, ad esempio, è l'unico a non rientrare tra quelli abilitati alla ricezione di SMS Premium per Unicredit e le segnalazioni sono diverse. L'articolo Iliad fa a pugni con le banche e non permette l’utilizzo di alcuni servizi proviene da TuttoAndroid.

Tormentano i problemi Iliad Anche oggi 9 ottobre : fuorigioco il 4G in alcune zone : Ci sono ancora segnalazioni oggi 9 ottobre per quanto riguarda i problemi Iliad, considerando il fatto che nel primo pomeriggio sono pervenute ulteriori lamentele da parte di utenti che non riescono a sfruttare i GB inclusi nella propria offerta. Secondo le prime ricostruzioni, dovrebbe trattarsi di un malfunzionamento simile a quello della scorsa settimana, quando soprattutto nelle aree di Milano e Roma in molti hanno riscontrato un'anomalia ...

Rete Iliad di nuovo down : disservizi in tutta Italia Anche oggi 5 ottobre : Potrebbe sembrare uno scherzo del destino, fatto sta che ci sono nuovamente problemi e disservizi, in alcuni casi veri e propri down, con la Rete di Iliad, a una settimana esatta dai precedenti del 28 settembre. L'articolo Rete Iliad di nuovo down: disservizi in tutta Italia anche oggi 5 ottobre proviene da TuttoAndroid.

