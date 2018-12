romadailynews

: Analog Trio dal vivo all’Elegance Cafè, quando l’elettronica incontra il jazz: Il trio… - romadailynews : Analog Trio dal vivo all’Elegance Cafè, quando l’elettronica incontra il jazz: Il trio… -

(Di domenica 2 dicembre 2018) Ilpropone musiche di Riccardo Fassi e brani di grandi compositori come Steve Lacy e Frank Zappa, utilizzando le tastiere elettroniche e combinando sonorità funk con groove ispirati alsperimentale di Miles Davis degli Anni ’70 (in particolare da Bitches Brew in poi), al-groove di Jimmy Smith, alla creatività di Frank Zappa, ai sintetizzatori di Joe Zawinul, alla lounge music di Lex Baxter, ai Lifetime di Tony Williams. Musica aperta e di grande impatto emotivo dove l’improvvisazione svolge un ruolo fondamentale.Riccardo Fassi è uno dei più attivi pianisti/tastieristi/compositori delitaliano. Riccardo Fassi è Direttore del Dipartimento dial Conservatorio di Firenze. Marco Siniscalco è una promessa del basso,dotato di grande versatilità, passa daltradizionale al funk con originalità e fantasia. Si ricorda la sua lunga collaborazione con gli Aires ...