Amministrative 2019 | Potere al Popolo corre da solo | ' la sinistra siamo noi'

Elezioni Amministrative 2019 - la Lega si 'presenta' a Castelfiorentino : Venerdì 9 novembre alle ore 14,30 presso il bar La Piazzetta in Corso Matteotti 13 a Castelfiorentino, si svolgerà una conferenza stampa per parlare dell'azione politica della Lega a Castelfiorentino e della creazione di un gruppo di lavoro coordinato, disposto da Susanna Ceccardi Commissario della Lega Toscana, in vista delle Elezioni amministrative del 2019.