Ambiente | Sicilia | i volontari dei Wwf ripuliscono la spiaggia di Menfi

Ambiente - dossier Amianto : 600 decessi nel 2017 in Sicilia : “La condizione di rischio dovuta all’utilizzo di Amianto e altri agenti patogeni e cancerogeni in assenza di cautele ha determinato casi di mesotelioma e altre patologie anche tra coloro che mai hanno messo piede nei singoli petrolchimici. Per questi motivi, l’Osservatorio Nazionale Amianto si e’ rivolto a tutte le autorita’ affinche’ tutti i siti siano immediatamente bonificati, a partire da Gela e Siracusa e ...

Ambiente - “Strategia Marina” : il mare di Calabria - Sicilia e Basilicata è vivo : Si è tenuta nei giorni scorsi a Scilla in Calabria la riunione di Sottoregione Mar Ionio – Mediterraneo Centrale per discutere e adempiere alle indicazioni del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, relativamente all’attuazione dei programmi di monitoraggio del mare ai sensi della Direttiva “Marine Strategy”. La riunione – alla quale hanno partecipato le Agenzie Regionali per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) della ...

Ambiente - Sicilia : il comune di Pachino vieta l’uso delle stoviglie in plastica : Il comune di Pachino, nel Siracusano, bandisce le stoviglie in plastica. Il sindaco Roberto Bruno ha firmato un’ordinanza con cui avvia il progetto “Pachino plastic free”, che ha l’obiettivo di vietare l’utilizzo di plastica e incrementare la raccolta differenziata, riducendo l’impatto ambientale. Il divieto sarà per l’uso e di commercializzazione di contenitori, di stoviglie monouso ed altro materiale ...