Amanda Lear è un tornado | Dalì | i ragazzi e la ' boutique' Poi svela la verità sul suo

Domenica In - Amanda Lear svela il mistero : "Io trans? Ecco la verità" : Amanda Lear ha finalmente svelato la verità sull'ambiguità che accompagna il suo grandissimo personaggio sin dai tempi in cui era musa dell'artista Salvador Dalì. Ma di che ambiguità stiamo parlando? Ecco svelato da Mara Venier a Domenica In. In splendida forma come sempre, Amanda Lear ha finalmente parlato del suo sesso. Ora, all'età di 79 anni ha chiarito: "Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di me. Ho fatto tutto ...

Domenica In - Amanda Lear : “Dissi che ero un uomo per farmi pubblicità” : “Non avevo voce, non sapevo cantare, quelcosa dovevo dire per farmi pubblicità” Una Amanda Lear in grandissima forma, fisica ma soprattutto mentale – ospite del salotto di Mara Venier ripercorre la sua carriera. A proposito della sua presunta ambiguità, un gossip che l’accompagna da decine di anni, Amanda ha confessato: “Questa ambiguità mi ha aiutato tantissimo perché si parlava solo di meHo fatto tutto io. Con la ...

Amanda Lear e la confessione su Dalì : il pubblico incantato : Amanda Lear a Domenica In, il pubblico affascinato: la storia con Salvador Dalì Amanda Lear a Domenica In incanta il pubblico, come sempre. Ogni volta che la cantante va in televisione, gli italiani non possono fare a meno di commentarla positivamente. Infatti, sono tanti i telespettatori che sui social si lasciano andare a commenti di […] L'articolo Amanda Lear e la confessione su Dalì: il pubblico incantato proviene da Gossip e Tv.

Amanda Lear confessa a Mara Venier : “Non ho bisogno di nessuno!” : Domenica In: Amanda Lear si racconta da Mara Venier Puntata tutta al femminile quella di Domenica In del 2 dicembre. Oltre ad ospitare Stefania Sandrelli, Lorella Cuccarini, Claudia Cardinale e Isabella Rossellini, Mara Venier ha invitato Amanda Lear. La grande showgirl si è esibita in un medley delle sue canzoni più celebri ed è stata anche protagonista di una lunga intervista con la Venier nella quale ha parlato dei suoi amori, ma anche dei ...

Amanda Lear compie 79 anni : cosa fa oggi : Amanda Lear compie 79 anni, dopo una vita costellata di successi, scandali e grandi amori. Cantante, attrice, presentatrice, modella, pittrice e scrittrice: la diva degli anni Ottanta è da sempre sulla cresta dell’onda. Classe 1939, vero nome Amanda Tapp, ha conquistato sex symbol e artisti del calibro di David Bowie, Brian Ferry e Salvador Dalì. Controcorrente, intrigante e sexy, ha saputo giocare con la sua immagine, creando un alone di ...